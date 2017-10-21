СМИ: Белый дом блокирует публикацию новых документов об убийстве Кеннеди

В следующий четверг, 26 октября, национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Помимо этого гриф "секретно" будет снят с более 30 тысяч документов, которые ранее публиковались лишь частично, напоминает ТАСС.

Как сообщила изданию Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс, администрация работает над тем, чтобы "было опубликовано максимальное количество информации" по делу до следующего четверга. Вместе с тем существуют опасения, что многие документы были созданы через десятилетия после убийства в 1963 году, в том числе позднее 1992 года, когда было принято решение о предании их огласке. Уотерс пояснила, что представители администрации работают над тем, чтобы публикация данных не нанесла ущерб национальной безопасности страны.

Один из источников в конгрессе заявил, что давление на Трампа оказывает ЦРУ, которое также выступает против предания документов огласке. Там опасаются раскрытия методов работы разведки, а также некоторых имен информаторов.

Закон об обнародовании подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Всплеск интереса к убийству главы Белого дома был связан с выходом на экраны в 1991 году фильма режиссера Оливера Стоуна "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", в основу которого легла версия правительственного заговора против президента.

В 1992 году была созвана независимая комиссия по изучению "убийства века". Одной из ее задач было определить, какие документы следует предать огласке, а какие востребовать у утаивающих их федеральных ведомств и передать в архив. Из соображений национальной безопасности комиссия получила право отложить обнародование документов, но не более чем на 25 лет, то есть до 2017 года.

Politico указывает, что предание документов огласке могло бы поставить точку в этой истории.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит выстрелами из винтовки. Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию.