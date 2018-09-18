Именно тогда он был объявлен в международный розыск по обвинениям в сексуальных преступлениях.

Как утверждает агентство, в распоряжении журналистов оказались конфиденциальные документы, касающиеся работы WikiLeaks и лично Джулиана Ассанжа.

Все документы, включенные в этот архив, были составлены до 30 ноября 2010 года. Среди материалов, по данным агентства, есть в том числе финансовые документы WikiLeaks, электронные письма и записи скрытых видеокамер.

Журналисты агентства утверждают, что оказавшиеся в их распоряжении документы дают возможность более детально взглянуть на работу WikiLeaks, а также свидетельствуют о начале связей Ассанжа с Москвой.

Среди документов есть письмо-доверенность в российское консульство в Лондоне, подписанное именем Джулиана Ассанжа.

"Полувымышленная история"

"Я, Джулиан Ассанж, этим письмом предоставляю полное право моему другу, Исраэлю Шамиру, сдать и получить мой паспорт для оформления визы в российском консульстве в Лондоне…", — говорится в тексте доверенности. На документе стоит дата — 30 ноября 2010 года.

Сам Исраэль Шамир, российско-израильский писатель и публицист, в разговоре с Русской службой Би-би-си сказал, что совершенно не помнит эту историю и назвал ее полувымышленной.

Представители Ассанжа отказались что-либо отвечать агентству на просьбы прокомментировать информацию, содержащуюся в письме Ассанжа в российское консульство.

Исладский журналист Кристинн Графнссон, бывший с 2010 по 2017 год пресс-секретарем WikiLeaks, также отказался от комментария, назвав неинтересной информацию, полученную Ассошиэйтед пресс.

В июле президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks должен будет в конечном итоге покинуть посольство страны в Лондоне

В интервью Ассошиэйтед пресс Исраэль Шамир сказал, что хотя и не помнит об истории с подачей документов Ассанжа для получения российской визы, однако не может полностью исключить, что она имела место быть.

В 2011 году в интервью московской радиостанции "Русская служба новостей" (сейчас — "Life Звук") Исраэль Шамир говорил, что он лично относил документы Ассанжа в российское диппредставительство, но на тот момент уже было слишком поздно таким образом спасать основателя WikiLeaks от обвинений в преступлениях сексуального характера.

Дата, которая стоит на доверенности, составленной от имени Ассанжа — 30 ноября 2010 года — совпадает с днем, когда Ассанж был объявлен Интерполом в международный розыск по обвинениям в сексуальных преступлениях. Решение Интерпола сделало приезд Ассанжа в Россию фактически невозможным.

Предположительно доверенность была сохранена на одном из компьютеров WikiLeaks 29 ноября 2010 года, на следующий день после того, как произошла утечка дипломатических телеграмм США.

28 ноября 2010 года на сайте WikiLeaks и в нескольких крупных газетах были обнародованы конфиденциальные документы, которые подробно освещали взаимодействие госдепа США с его посольствами по всему миру.

Агентство пишет, что не смогло получить достоверного подтверждения, было ли доставлено письмо Ассанжа в российское посольство, но подчеркивает важность того, что доверенным лицом Ассанж выбрал писателя Исраэля Шамира, которого во Франции обвинили в "разжигании ненависти к евреям" после выхода в свет его книги "Цветы Галилеи".

Газета Guardian назвала Шамира "пресловутым отрицателем Холокоста и автором ряда антисемитских статей".

Высказывание Исраэля Шамира о том, что любой, кто верит в Бога, должен отрицать "культ Холокоста", вызвало скандал. Позже писатель пояснил, что не отрицает факты еврейской трагедии, но отрицает религиозную спасительную значимость, подразумеваемую термином "Холокост".

"Филиал российской разведки"

О связях WikiLeaks с Москвой особенно много говорилось во время предвыборной кампании в США в 2016 году. ФБР тогда заявила, что российская разведка снабжает WikiLeaks документами, похищенными хакерами с компьютеров штаба Хиллари Клинтон.

Сама Хиллари Клинтон в октябре прошлого года назвала WikiLeaks филиалом российской разведки. По словам бывшего кандидата на пост президента США, из-за публикаций WikiLeaks она потеряла около 77 тысяч избирателей.

Москва неоднократно отвергала обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также отрицает какую-либо связь между сайтом и Россией.

7 декабря 2010 года Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок, а через девять дней Высокий суд в Лондоне выпустил основателя WikiLeaks из тюрьмы под залог.

В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

С тех пор в течение шести лет Ассанж не выходил за пределы посольства, общаясь с внешним миром по интернету и изредка принимая посетителей. Тем временем в Швеции расследование по его делу было прекращено.

Шведская прокуратура отказалась от предъявленных Ассанжу обвинений в сексуальных домогательствах в мае 2017 года. Тогда же она отозвала европейский ордер на его арест.

Однако британская полиция заявила, что Ассанж все равно будет задержан, если выйдет из здания посольства.

Ассанж опасается, что, если он выйдет из посольства Эквадора, он будет задержан и выдан американским властям, которые расследуют деятельность основанного им сайта WikiLeaks.

В январе этого года Эквадор предоставил Джулиану Ассанжу гражданство, а в июле президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks должен будет в конечном итоге покинуть посольство страны в Лондоне.