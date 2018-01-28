Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало, подчеркивает NEWSru Israel.
Публикации об угрозах Асада появились накануне очередной встречи президента РФ Владимир Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая должна состояться 29 января.
Газета "Ад-Дияр" помимо прочего пишет, что Асад настаивает на том, чтобы Россия согласилась продать Сирии ЗРК С-400, считая, что получение этих систем позволит сдерживать атаки израильских ВВС. При этом отмечается, что отказ российской стороны может негативно отразиться на отношениях Москвы и Дамаска.
В Сирии уже есть комплексы С-400, они защищают российские военные объекты - базу ВКС в Хмеймиме и военно-морскую базу в Тартусе.
В начале января Сирия обвинила Израиль в нанесении трех ракетных ударов в течение одной ночи.
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