Официальных подтверждений того, что подобный разговор состоялся, из Москвы или Дамаска не поступало, подчеркивает NEWSru Israel.

Публикации об угрозах Асада появились накануне очередной встречи президента РФ Владимир Путина с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которая должна состояться 29 января.

Газета "Ад-Дияр" помимо прочего пишет, что Асад настаивает на том, чтобы Россия согласилась продать Сирии ЗРК С-400, считая, что получение этих систем позволит сдерживать атаки израильских ВВС. При этом отмечается, что отказ российской стороны может негативно отразиться на отношениях Москвы и Дамаска.

В Сирии уже есть комплексы С-400, они защищают российские военные объекты - базу ВКС в Хмеймиме и военно-морскую базу в Тартусе.

В начале января Сирия обвинила Израиль в нанесении трех ракетных ударов в течение одной ночи.