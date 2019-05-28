Установки "Шилка" поставлялись в Сирию Советским Союзом еще в 70-80-е годы прошлого века. О первом боевом применении в Сирии этих ЗСУ сообщалось в 1974 году, когда в районе Голанских высот был сбит израильский штурмовик A-4 Skyhawk. В 1983 году сирийской "Шилкой" по ошибке был сбит ливанский самолет, который приняли за израильский беспилотник. В ходе гражданской войны в Сирии (2011-2019) ЗСУ "Шилка" применяются многими сторонами конфликта. Сколькими такими установками в настоящее время располагает армия Сирии и были ли они модернизированы, неизвестно.

ЗСУ-23-4 "Шилка" не представляет серьезной угрозы для современных истребителей ВВС ЦАХАЛа, но достаточно эффективна при атаках против вертолетов и низколетящих беспилотных самолетов.

Государственный сирийский телеканал "Аль-Ихбария" ранее сообщал, что самоходная установка ПВО Сирии была уничтожена к востоку от деревни Хан Арнабэ (Хан Урайниба), северо-восточнее Кунейтры.

Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, писал, что в результате удара ЦАХАЛа в районе Таль аш-Шаар около Кунейтры (недалеко от израильской границы) были убиты двое военнослужащих, в их числе один офицер.

Сайт "Аль-Масдар" называет имя одного из убитых сирийцев: Ахмад Башар аль-Барад (22).

По данным телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", ЦАХАЛ выпустил по позициям сирийских ПВО ракету "земля-земля".

27 мая около 21:30 сирийское телевидение передало, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Кунейтры. Сирийское арабское информационное агентство SANA писало, что целью атаки было военное транспортное средство. Позднее командование сирийской армией объявило, что в результате атаки ВВС Израиля погиб военнослужащий и еще двое были ранены.

Комментируя этот инцидент, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила: "Военными был зафиксирован зенитный обстрел самолета ЦАХАЛа, находившегося над израильской территорией, ракеты (или снаряды) упали на территории Сирии. Истребитель ЦАХАЛа, закончив миссию, успешно вернулся на базу. В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удар по комплексу ПВО Сирии, осуществившему обстрел израильского самолета". Эта версия противоречит сообщению о ликвидации ЗСУ "Шилка", так как она не могла обстреливать из района Хан Арнабэ самолет, находившийся над территорией Израиля; дальность стрельбы "Шилки" до 2,5 км.

Сирийские источники утверждают, что 27 мая сирийскими ПВО был сбит израильский БПЛА над Голанскими высотами. Но эта информация не получила подтверждения в Израиле.