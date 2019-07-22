Аналогичную информацию публикуют израильские СМИ, сообщая, что речь идет о 12 домах, в которых 72 единицы жилья. 11 зданий находятся на различных этапах строительства, а в еще одном доме заселен только первый этаж. Разрушение домов, находящихся между районами А и B, осуществляется в соответствии с вердиктом БАГАЦа.
Операция по разрушению домов началась примерно в 5 часов утра.
Арабские СМИ сообщают, что на территории квартала находятся более ста военнослужащих, а также бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники полиции.
Maan сообщает со ссылкой на слова местных жителей, что на территории квартала звучат взрывы и находится большое количество техники. Местные жители сообщают, что силы безопасности окружили дом одного из местных жителей. О столкновениях или беспорядках не сообщается.
Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась как бы то ни было комментировать эту информацию. О беспорядках или столкновениях не сообщается.
В свою очередь, из министерства обороны передали следующее: "Здания, о которых идет речь, были построены незаконно, без получения соответствующих разрешений. Они были возведены в зоне, запрещенной для строительства командующим Центральным округом в районе Сур Бахера, в непосредственной близости от разделительного забора". В министерстве обороны напоминают, что решение БАГАЦа по этому вопросу было принято 17 мая.
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