Утром в понедельник, 22 июля, арабские СМИ сообщили, что военнослужащие ЦАХАЛа готовятся к сносу незаконно построенных домов в квартале Вади аль-Хумус юго-восточнее Иерусалима.
Statomi Naujakurių namai rytų Jeruzalėje, kuriuose daugiausiai dirba palestiniečiai
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Аналогичную информацию публикуют израильские СМИ, сообщая, что речь идет о 12 домах, в которых 72 единицы жилья. 11 зданий находятся на различных этапах строительства, а в еще одном доме заселен только первый этаж. Разрушение домов, находящихся между районами А и B, осуществляется в соответствии с вердиктом БАГАЦа.

Операция по разрушению домов началась примерно в 5 часов утра.

Арабские СМИ сообщают, что на территории квартала находятся более ста военнослужащих, а также бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники полиции.

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Maan сообщает со ссылкой на слова местных жителей, что на территории квартала звучат взрывы и находится большое количество техники. Местные жители сообщают, что силы безопасности окружили дом одного из местных жителей. О столкновениях или беспорядках не сообщается.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась как бы то ни было комментировать эту информацию. О беспорядках или столкновениях не сообщается.

В свою очередь, из министерства обороны передали следующее: "Здания, о которых идет речь, были построены незаконно, без получения соответствующих разрешений. Они были возведены в зоне, запрещенной для строительства командующим Центральным округом в районе Сур Бахера, в непосредственной близости от разделительного забора". В министерстве обороны напоминают, что решение БАГАЦа по этому вопросу было принято 17 мая.

NEWSru.com
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