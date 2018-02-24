По данным СМИ, расследование началось после того, как посол России в Аргентине Виктор Коронелли и трое сотрудников российской Федеральной службы безопасности уведомили Министерство безопасности Аргентины о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, найденного в школе при посольстве РФ. Это произошло в декабре 2016 года. В 12 чемоданах нашли 389 кг кокаина. Принадлежали они бывшему сотруднику посольства Али Абьянову. Именно из-за его увольнения у злоумышленников возникли проблемы с транспортировкой, и груз стоимостью около 50 млн долларов пролежал нетронутым около года.

Глава Совета безопасности РФ Патрушев побывал в Аргентине с визитом в начале декабря 2017 года и, по официальным данным, подписал меморандум о сотрудничестве с аргентинским президентом Маурисио Макри. Но была у Патрушева еще и секретная миссия - вполне достойная бывшего главы спецслужбы. Газета утверждает, что 9 декабря он "сопровождал" в Москву чемоданы Али Абьянова, который попросил доставить свои пожитки в столицу дипломатическим багажом. Загрузили их в самолет Патрушева. Спустя четыре дня в Москве были арестованы два члена банды - Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, которые пытались получить чемоданы. В этот же момент задержали и Абьянова.

Имена Калмыкова и Кудзямова ранее не назывались. Отметим, что в аргентинской прессе предполагаемого главаря банды называют "гражданином К" - хотя утверждают, что он до сих пор в розыске. La Nacion сообщает, что проживающего в Берлине К объявили в международный розыск. В публикации есть фото К во время переговоров с еще одним задержанным - Иваном Близнюком, сотрудником полиции Буэнос-Айреса. Но лицо К - мужчины в темной куртке и футболке - заретушировано. Позже газета Clarin назвала полное имя преступника - это 50-летний Андрей Ковальчук.

Помимо Близнюка, в Буэнос-Айресе задержали еще одного бывшего сотрудника посольства - Александра Чикало.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аргентинский кокаин не возили в диппочте: "Занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты... У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты".