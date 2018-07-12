После того как об этом узнали журналисты Датской вещательной корпорации и The Guardian, соцсеть убрала соответствующий инструмент. ”Мы включили „измену родине” в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. С учетом того, что по современному законодательству это преступление, мы удалили его из списка”, — заявил представитель компании.
Интересы пользователей, высчитанные алгоритмически, не раскрывают напрямую третьим сторонам, но их можно выявить с помощью инструментов для таргетирования. Эти инструменты доступны компаниям, которые размещают рекламу. Например, рекламодатель может запустить таргетинг исключительно для пользователей из России с интересом ”измена родине”, и он получит IP-адреса тех людей, которые кликнули на баннер.
Эти инструменты могут быть привлекательными для государства, которое сможет использовать интернет для репрессий, говорит эксперт по России Метте Скак из Орхусского университета. ”Официально интернет в России не цензурируется, но эти методы, которые Facebook, похоже, сам того не желая, дал российским властям, упрощают правительственным структурам отслеживание людей, помеченных как потенциальные предатели”.
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