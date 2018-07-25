Смертники ИГ в Сирии убили 38 человек на подконтрольной Асаду территории

Как сообщается, в нападениях, осуществленных подрывниками-самоубийцами, подозревается джихадистская группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России и многих других странах).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии, сообщил, что еще примерно 30 человек получили ранения.

В последние месяцы сирийское правительство Башара Асада при помощи российской авиации вернуло под свой контроль большую часть юга Сирии. Именно на этой территории джихадисты организовали атаки самоубийц.

"Три боевика с начиненными взрывчаткой поясами подорвали себя в Сувайде, другие взрывы прогремели в деревнях к северу и востоку от города", - сообщают сирийские правозащитники.

Официальные сообщения

Сирийское государственное агентство новостей Сана сообщило об одном взрыве в Сувайде и рассказало о том, что сотрудники службы безопасности успели застрелить еще двоих нападавших прежде, чем они себя подорвали.

Агентство также подтвердило, что боевики атаковали три деревни к северо-востоку от города. В сообщении не указывается число жертв, лишь сказано, что несколько человек стали жертвами нападений.

Государственное телевидение Сирии также сообщило, что правительственные войска провели операцию против боевиков "Исламского государства".

Недавно сирийские военные при поддержке российских сил военных провели наступление на позиции повстанцев по-прежнему контролируемых ими районах юго-запада страны.

По данным ООН, по меньшей мере 270 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в этом регионе, где продолжаются военные действия.