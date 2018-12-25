В результате теракта в МИД Ливии в Триполи погибли три человека, минимум 21 получил ранения. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщили в министерстве здравоохранения страны. МВД привело данные о 18 раненых.
Libijoje per Užsienio reikalų ministerijos užpuolimą žuvo 3 žmonės
© AFP/ Scanpix

Как уточнили в ливийском дипломатическом ведомстве, "террористические элементы" открыли огонь из огнестрельного оружия, после чего один из нападавших подорвал себя в здании МИД.

По данным местного информагентства LANA, пояса шахида привели в действие два боевика, еще один атаковавший был убит в перестрелке с сотрудниками службы безопасности министерства.

В результате нападения на втором этаже здания вспыхнул пожар, на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и кареты скорой помощи.

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В здании вспыхнул пожар

На кадрах с места происшествия видно, как над правительственным комплексом поднимаются клубы черного дыма.

Сотрудников МИД экстренно эвакуировали.

Гражданская война продолжается свыше семи лет

В совместном заявлении министерства иностранных дел страны, президентского совета и правительства национального единства, распространенном после теракта, отмечается, что подобные атаки не помешают властям в поддержании процесса "политической стабильности" и защите "суверенного государства".

В Ливии более семи лет продолжается гражданская война. Она началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны.

При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

Deutsche Welle
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