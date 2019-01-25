Страдающая неизлечимой болезнью 47-летняя эстонка получила в швейцарской клинике разрешение на самоубийство при врачебном содействии — если ей удастся собрать необходимую сумму, то уже весной она станет первой жительницей Эстонии, подвергшейся такой процедуре, говорится в передаче Pealtnägija (Очевидец) на телеканале ETV.
© AP/Scanpix

Два года назад у бывшей преподавательницы танцев и матери четырех детей, 47-летней жительницы Эстонии Яне Паберит диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз (ALS) — и у больного остается ясным и самым страшный кошмар для страдающих ALS людей — быть заточенным в собственном теле, передает rus.err.ee.

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По словам Паберит, пока мы не можем обеспечить своим людям достойную жизнь, у всех должна быть возможность достойно уйти, если они сами того пожелают, поэтому она обратилась к общественности, чтобы собрать деньги на проведение процедуры.

Ее полная стоимость, включая поездку в Швейцарию, прием врачей и кремацию, составляет свыше 10 000 евро, из которых клиника готова оплатить половину, а остальную часть Паберит должна найти сама.

Стоит различать понятия "эвтаназия" и "самоубийство при врачебном содействии": в первом случае врач вводит препарат, приводящий к смерти, а во втором — врач лишь выписывает "смертельное лекарство", с помощью которого пациент может совершить самоубийство.

По словам специалиста по медицинской этике Айме Кейс, тема эвтаназии не выносится на обсуждение различными группами, потому что в стране недостаточно развита паллиативная помощь, т.е. в Эстонии нет системы, позволяющей облегчать страдания людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями: "Когда такая система заработает, то возможно, что следующим шагом будет дискуссия о легализации эвтаназии в Эстонии".

rus.delfi.ee
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