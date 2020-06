Мэттис подал в отставку в 2018 году, после того как Трамп решил вывести американские войска из Сирии.

С тех пор он почти не высказывался по поводу политической ситуации в стране. Но в среду журнал The Atlantic опубликовал его жесткие высказывания по поводу нынешней ситуации.

"Дональд Трамп - первый президент на моей памяти, который не пытается объединить нацию. Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года", - сказал Мэттис.

О несогласии с требованием использовать войска для подавления протестов ранее заявили несколько действующих и бывших руководителей Пентагона.

Глава Пентагона Марк Экспер в среду заявил, что его ведомство не собирается использовать армейские части для выполнения полицейских функций. По его словам, закон, принятый в 1807 году и предоставляющий президенту такое право, может использоваться в США только в самых опасных и критических ситуациях. На применении этого закона настовааивал Трамп.

Также в среду председатель комитета начальников штабов, генерал Марк Майли, напомнил коллегам из военной верхушки страны, что они давали клятву соблюдать конституционные права граждан, в частности, право на мирный протест. "Мы все посвятили свои жизни Америке и ее идеям. Мы останемся верны своей клятве и американскому народу", - написал Майли.

В ответ Дональд Трамп назвал Мэттиса "переоцененным генералом" и опубликовал ряд постов в "Твиттере", в которых утверждает, что отставка Мэттиса не была добровольной, а генерал был уволен лично Трампом.

"Мне не нравился его стиль управления, и вообще мало что в нем нравилось, и многие со мной согласились. Очень рад, что он исчез", - написал Трамп в одном из сообщений.

В другом он сказал следующее: "Возможно, единственное, что у нас есть общего с Бараком Обамой, это то, что нам обоим выпала честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его подать мне заявление об отставке и не сомневался в своем решении. У него было прозвище "хаос", но мне оно не нравилось и я изменил его на "бешеный пес".

