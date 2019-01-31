Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в январе 2019 года.
Vladimir Zelensky
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18,2% опрошенных украинцев поддерживают Юлию Тимошенко, за действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%.

Поддержка других кандидатов выглядит следующим образом: у Юрия Бойко - 10,0%, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7,0%, Евгения Мураева - 3,6%, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.

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Социологи отмечают, что за последний месяц заметно вырос рейтинг Зеленского и Порошенко. Небольшое уменьшение произошло на уровне поддержки Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений.

Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с Бойко. Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Последний - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

Также социологи указывают на то, что Зеленский - кандидат, который имеет самый высокий потенциал электорального роста (т.н. "второй выбор"). Его готовы поддержать 7,4% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Тимошенко и Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Бойко, Ляшко - по 5%, Мураева, Садового, Шевченко - по 4%, Вилкула - 3%, Порошенко и Наливайченко - по 2%.

23% респондентов считают, что следующим президентом будет Тимошенко. В победу Порошенко верят 16,3%, Зеленского - 10,3%.

Антирейтинг по-прежнему возглавляет Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Тимошенко, четверть - за Бойко, каждый пятый - за Яценюка и Ляшко.

Опрос "Рейтинга" был проведен 16-24 января. Путем личного интервью социологи опросили 6000 респондентов от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

30 января Центризбирком зарегистрировал шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины в новогоднюю ночь. Телеканал олигарха Игоря Коломойского 1+1 ради этого сообщения "подвинул" в эфире обращение действующего президента.

Очередные выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда
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