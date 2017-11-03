Словарь толкует выражение как "ложную, часто сенсационную информацию, которая распространяется под видом новостных сообщений".
С 2016 года частота использования этого словосочетания выросла на 365%. Одним из главных популяризаторов понятия стал президент США Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем "Твиттере" и публичных выступлениях.
В Британии премьер-министр Тереза Мей и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также часто включали выражение "фейковые новости" в свои выступления.
"[Выражение] "фейковые новости" либо в качестве констатации факта, либо в качестве обвинений звучали в этом году отовсюду, что еще более подорвало доверие публики к информационной журналистике", — говорит контент-редактор Collins Хелен Ньюстед.
Словосочетание "фейковые новости" войдет в следующую печатную версию словаря Collins.
Как объясняют в Collins, слово "фейк" в английском языке изначально было сленговым и использовалось в криминальной среде как глагол для описания производства чего-то фальшивого — денег или документов.
Оно мигрировало в политический лексикон особенно активно во время президентской кампании в США 2016 года, когда обозреватели отмечали появление большого количества неправдивых сообщений и новостных заметок о кандидатах, публиковавшихся под видом серьезных новостей.
В январе 2017 года Дональд Трамп назвал сообщения телеканала Си-эн-эн о возможных связях его предвыборного штаба с Россией "фейковыми новостями", после чего словосочетание стало все активнее использоваться в СМИ.
В шорт-лист главных выражений года попали также такие слова и словосочетания, как:
- echo chamber — эхо-камера или замкнутый мирок — атмосфера, в особенности в соцсетях, когда любое выраженное мнение получит одобрение, потому что его услышат или прочтут люди, которые придерживаются такого же мнения;
- unicorn — единорог — обозначает как сказочное животное, так и недавно запущенный стартап, рыночная стоимость которого быстро растет;
- Corbynmania — корбинмания — чрезмерное увлечение лидером Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбином;
- fidget spinner — спиннер — популярная игрушка;
- antifa — антифа — международное движение.
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