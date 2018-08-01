"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", - сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в ​​Ялту", - добавили в пресс-службе.

Визит продлится до 3 августа.

Как сообщалось, группа словацких депутатов не отказалась от своих планов посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.

Ранее в аннексированный Крым поехали депутаты из Чехии.

Прокурор Крыма заявил, что хочет наказывать иностранных "гастролеров", которые ездят в Крым.

Украина уже неоднократно запрещала въезд на свою территорию российским журналистам, актерам и даже политикам из европейских стран за то, что они незаконно посещали аннексированный Крым.