"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", - сказала собеседница агентства.
В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", - добавили в пресс-службе.
Визит продлится до 3 августа.
Как сообщалось, группа словацких депутатов не отказалась от своих планов посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.
Ранее в аннексированный Крым поехали депутаты из Чехии.
Прокурор Крыма заявил, что хочет наказывать иностранных "гастролеров", которые ездят в Крым.
Украина уже неоднократно запрещала въезд на свою территорию российским журналистам, актерам и даже политикам из европейских стран за то, что они незаконно посещали аннексированный Крым.
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