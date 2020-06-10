Объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины, расследовавшая обстоятельства крушения над Донбассом малайзийского "Боинга-777", не нашла подтверждения того, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом "Бук" украинской стороной. Об этом во вторник, 9 июня, во время возобновившегося процесса в зале судебного комплекса на окраине амстердамского аэропорта "Схипхол" сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

По словам Бергера, следственная группа внимательно изучила версию о возможном присутствии в районе запуска ракеты украинского "Бука", проанализировав более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем. Кроме того, были изучены "места, с которых мог вестись обстрел" и проанализированы системы "Бук" украинских вооруженных сил. Также были изучены предоставленные украинскими военными данными о местоположении украинских "Буков". Все это "не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", заявил прокурор.

Процесс в Нидерландах по делу о сбитом "Боинге-777" возобновился в понедельник вторым блоком слушаний. От второго блока, который начался по графику и должен продлиться до 3 июля, во многом зависит будущий ход процесса — дойдет ли дело до рассмотрения по существу. Это связано с позицией гражданина России Олега Пулатова — единственного из четырех подсудимых, кто активно отреагировал на обвинение и чьи интересы представляют два нидерландских адвоката. От них в эти дни ждут возможных предварительных возражений и запросов о дополнительном расследовании, что может затянуть рассмотрение на неопределенный срок.