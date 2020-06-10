aA
Объединенная следственная группа проанализировала тысячи документов и мест, с которых мог вестись обстрел. Однако так и не обнаружила следов украинского "Бука", который мог бы сбить малайзийский "Боинг".
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
Nyderlandų teismas tęsia teismo procesą dėl lėktuvo MH17 numušimo
© AFP / Scanpix

Объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины, расследовавшая обстоятельства крушения над Донбассом малайзийского "Боинга-777", не нашла подтверждения того, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом "Бук" украинской стороной. Об этом во вторник, 9 июня, во время возобновившегося процесса в зале судебного комплекса на окраине амстердамского аэропорта "Схипхол" сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Статьи по теме:
Суд по МН17: у США, возможно, есть снимок пуска ракеты по “Боингу”  (76)
Гиркин-Стрелков: "По моему приказу расстреливали граждан Украины"  (78)

По словам Бергера, следственная группа внимательно изучила версию о возможном присутствии в районе запуска ракеты украинского "Бука", проанализировав более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем. Кроме того, были изучены "места, с которых мог вестись обстрел" и проанализированы системы "Бук" украинских вооруженных сил. Также были изучены предоставленные украинскими военными данными о местоположении украинских "Буков". Все это "не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы "Бук" в этом районе 17 июля 2014 года", заявил прокурор.

Процесс в Нидерландах по делу о сбитом "Боинге-777" возобновился в понедельник вторым блоком слушаний. От второго блока, который начался по графику и должен продлиться до 3 июля, во многом зависит будущий ход процесса — дойдет ли дело до рассмотрения по существу. Это связано с позицией гражданина России Олега Пулатова — единственного из четырех подсудимых, кто активно отреагировал на обвинение и чьи интересы представляют два нидерландских адвоката. От них в эти дни ждут возможных предварительных возражений и запросов о дополнительном расследовании, что может затянуть рассмотрение на неопределенный срок.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Расследователи определили ключевого фигуранта дела о крушении MH17 (47)

Журналисты Bellingcat, The Insider и BBC идентифицировали...

Константин Эггерт. Суд в Гааге - главный вызов для Кремля за 20 путинских лет (301)

Самое большое впечатление от прямой трансляции из зала...

Родственники погибших на рейсе MH17 устроили акцию протеста у посольства России (53)

9 марта в суде Гааги начинается процесс по делу о...

TOP новостей

Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе (3)

Правительство Литвы в среду примет решение, отменить...

На объездной дороге в Вильнюсе водители могут попасть в неприятную ситуацию (2)

Даже опытному водителю в чужом городе непросто...

В Клайпеде за участие в родах мужчине придется заплатить 50 евро (16)

Во время карантина много говорилось о введении запрета...

Карантин меняет условия работы в офисах: речь идет о перепланировке и новых расходах

Рынок офисных помещений переживает перемены, считают...

Отменять все запреты министр не хочет: что останется в силе после карантина (55)

Правительство Литвы 10 июня будет решать, будет ли...

|Maža didelių žinių kaina