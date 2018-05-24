Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования.

Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования «Бука» из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года.

База 53-ей бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Следственная группа установили, что «Бук», сбивший «Боинг» Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 машин и шести «Буков».

Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях.

Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска.

Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.

Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области.

Следственная группа отметила, что техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады.

Лишь одна военная машина пронумерована тройкой.

Представитель Международной следственной группы, глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что следователи продолжат сбор доказательств о конкретных людях, прямо и косвенно ответственных за запуск «Бука», а также о тех, кто отдал этот приказ. «Мы убеждены, что есть много людей, у которых есть эта информация», — заявил Паулиссен. Он отметил, что среди них служащие 53-й бригады, их родственники и знакомые. Чиновник призвал людей, у которых есть информация, которая может помочь следствию, связаться с Международной следственной группой, которая гарантирует безопасность информаторов.

Впервые о том, что «Бук» находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, сообщала исследовательская группа Bellingcat.

Международная следственная группа в докладе о предварительных результатах расследования уже говорила, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. Однако официально не сообщалось, какой военной части принадлежал зенитный комплекс.

Малайзийский «Боинг-777», вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года в разгар боев между украинскими военными и сепаратистами из «народных республик». В результате погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане десяти государств, большинство из которых — 193 человека — граждане Нидерландов.