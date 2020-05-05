Скрывал ли Китай правду о коронавирусе? Что знают об этом разведки англоязычных стран

Официальных подтверждений этой информации пока нет, но выступление австралийской газеты в любом случае стало очередным залпом в информационной войне, разгоревшейся между Западом и Китаем.

Как сообщает Sunday Telegraph, разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eye) — объединение разведок США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии — в 15-страничном докладе пишет, что китайские власти подвергли опасности другие страны, сознательно скрывая информацию о коронавирусе.

В докладе, по сведениям газеты, говорится, что власти Китая заставляли молчать врачей, которые пытались сообщить миру об опасности, уничтожали следы лабораторных экспериментов и отказывались предоставить образцы иностранным ученым, работающим над вакцинами от нового коронавируса.

Президент и госсекретарь США уже обвиняли Китай и в том, что коронавирус будто был создан в лаборатории уханьского Института вирусологии. Рассуждения об этом появляются в мировой прессе с самого начала пандемии.

Однако в докладе "Пяти глаз", по сведениям Sunday Telegraph, прямых обвинений в том, что вирус был создан в китайской лаборатории, нет — там лишь перечисляются некоторые подозрительные обстоятельства и нуждающиеся в проверке подозрения.

Официальный Китай решительно отметает все обвинения и в сокрытии информации, и в рукотворном происхождении коронавируса.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отказался комментировать публикацию австралийской газеты.

"Я каждый день получают сводки разведки со всего мира. Я не комментирую конкретные сводки и не рассказываю, что я видел и чего не видел. Это было бы неправильно", — сказал Уоллес в в понедельник в радиоэфире Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп 30 апреля, отвечая на вопрос журналиста, видел ли он свидетельства того, что источником вируса был Институт вирусологии в Ухане, выпалил: "Да, да, я правда их видел", но тут же отказался говорить о подробностях и стал туманно рассуждать о возможных ошибках, допущенных Китаем.

Между тем аппарат директора Национальной разведки США в тот же день объявил, что американские спецслужбы сходятся во мнении с большинством ученых относительно природного, а не искусственного происхождения вируса.

В то же время разведка США пообещала "тщательно исследовать поступающие разведданные и новую информацию, чтобы установить, началась ли вспышка посредством контакта с зараженными животными или стала результатом происшествия в лаборатории в Ухане".

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что у Соединенных Штатов есть "огромная масса свидетельств того, что источником вируса была китайская лаборатория.

В то же время, когда ведущий напомнил Помпео о заявлении Национальной разведки США, в котором говорилось о природном происхождении вируса, госсекретарь ответил: "Да, верно. Я с этим согласен".

Британская газета Telegraph в понедельник сообщила со ссылкой на источник в разведслужбе MИ-6, что британская разведка уже давно докладывала правительству о сокрытии Китаем масштабов и обстоятельств вспышки Covid-19.