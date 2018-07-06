Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет, заключили в Скотленд-Ярде. Само вещество вряд ли могло находиться на открытом воздухе, сказал Би-би-си ученый, работающий на правительство.
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Находясь на улице, "Новичок" должен был разложиться под воздействием солнечных лучей и влаги, а значит, то, до чего могли дотронуться Роули и Стерджесс, было в замкнутом пространстве, пояснил собеседник Би-би-си. По мнению ученого, вещество было настолько токсичным, что для заражения было достаточно контакта с незащищенной кожей.

Ученый также сообщил, что у пары из Эймсбери наблюдаются те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся "Новичком" в Солсбери четыре месяца назад.

Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс пишет, что пара могла отравиться, подбирая сигаретные бычки. "Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он [Роули] подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак", — цитирует издание знакомого пары Крейга Паттендена.

45-летний Роули и 44-летняя Стерджесс по-прежнему находятся в критическом состоянии. Роули и Стерджесс были попали в больницу в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что у них передозировка героина или кокаина.

Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Известно, что накануне отравления Роули и Стерджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам, а также посетили парк Квин Элизабет Гарденз. Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Как сообщил журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, в субботу он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть. "Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки", — рассказывал друг пострадавшего.

Полицейские взяли в оцепление все объекты, где появлялись пострадавшие незадолго до того, как ухудшилось их состояние здоровья. В том числе парк Квин Элизабет Гарденз и приют John Baker House в Солсбери, а также дом на Магглтон-роуд в Эймсбери.

В МВД Британии сначала говорили, что, в отличие от случая со Скрипалями, инцидент в Эймсбери вряд ли был "российской атакой". Но позже министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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