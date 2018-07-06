Находясь на улице, "Новичок" должен был разложиться под воздействием солнечных лучей и влаги, а значит, то, до чего могли дотронуться Роули и Стерджесс, было в замкнутом пространстве, пояснил собеседник Би-би-си. По мнению ученого, вещество было настолько токсичным, что для заражения было достаточно контакта с незащищенной кожей.
Ученый также сообщил, что у пары из Эймсбери наблюдаются те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся "Новичком" в Солсбери четыре месяца назад.
Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс пишет, что пара могла отравиться, подбирая сигаретные бычки. "Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он [Роули] подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак", — цитирует издание знакомого пары Крейга Паттендена.
45-летний Роули и 44-летняя Стерджесс по-прежнему находятся в критическом состоянии. Роули и Стерджесс были попали в больницу в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что у них передозировка героина или кокаина.
Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.
Известно, что накануне отравления Роули и Стерджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам, а также посетили парк Квин Элизабет Гарденз. Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.
Как сообщил журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, в субботу он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть. "Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки", — рассказывал друг пострадавшего.
Полицейские взяли в оцепление все объекты, где появлялись пострадавшие незадолго до того, как ухудшилось их состояние здоровья. В том числе парк Квин Элизабет Гарденз и приют John Baker House в Солсбери, а также дом на Магглтон-роуд в Эймсбери.
В МВД Британии сначала говорили, что, в отличие от случая со Скрипалями, инцидент в Эймсбери вряд ли был "российской атакой". Но позже министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
На полигоне в Ровно при взрыве погибли трое военнослужащих
Во время стрельб на Ровенском полигоне погибли трое...
Трамп оказывает давление на Германию из-за российского газа
Президент США упрекает власти ФРГ в том, что они платят...
Две немецкие фирмы заподозрены в поставках в Крым в обход санкций
Компании Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский...
Скотленд-Ярд: "Новичок" из Эймсбери находился в замкнутом пространстве (2)
Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери подверглись...
В мире наблюдается аномальная жара: не выдерживают люди и сталь
Экстремальная жара, которая охватила различные районы...
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Рейс Вильнюс-Паланга: пока доберетесь до взморья, успеете посмотреть на мир (66)
В Палангу из Вильнюса можно попасть не только на...
Главы Литвы поздравляют с Днем коронации Миндаугаса (59)
Литва 6 июля празднует День государства – коронации...
В Каунасе официально открыта скульптура "Воина свободы" (88)
В четверг вечером в Каунасе официально открыли...
В пятницу состоялось торжественное открытие Дворца правителей (11)
6 июля после обеда в Вильнюсе состоялось торжественное...