Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.
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"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - говорится в заявлении полиции.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, не настоящие.

Два отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".

Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.

В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.

В заявлении посольства говорится, что Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы полгода назад при невыясненных обстоятельствах.

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