"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - говорится в заявлении полиции.
Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, не настоящие.
Два отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены днем 4 марта в центре города Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Эксперты установили, что они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Вскоре после этого Тереза Мэй потребовала от Москвы предоставить объяснения по поводу произошедшего.
Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.
30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.
Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Дон Стерджесс также погибла от "Новичка".
Ранее к выводу о том, что при отравлении в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Даун.
В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило Британию в отказе предоставить доступ к Скрипалям.
В заявлении посольства говорится, что Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы полгода назад при невыясненных обстоятельствах.
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