По данным следствия, это произошло уже после того, как Юлия Скрипаль 3 марта приехала в дом отца, прилетев в Великобританию из России. Известно, что с этого момента вплоть до утра 4 марта они не выходили из дома. А в середине того же дня их обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери. Определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных" за это преступление.

The Guardian также рассказала о полицейском Нике Бейли, госпитализированном с аналогичными, хотя и более слабо выраженными, симптомами отравления. По данным издания, Бейли 4 марта был в группе полицейских, осматривавших дом Скрипалей в поисках следов употребления наркотиков или предсмертной записки. Когда стала понятна причина произошедшего, вся группа прошла "процесс дезактивации" в местной больнице.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок" (А-234), разработанным в России. 12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения, напоминает "Интерфакс".