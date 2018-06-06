Полиция Великобритании, расследующая покушение в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, полагает, что боевое отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления, пишет The Guardian.
© DELFI montažas / Scanpix

По данным следствия, это произошло уже после того, как Юлия Скрипаль 3 марта приехала в дом отца, прилетев в Великобританию из России. Известно, что с этого момента вплоть до утра 4 марта они не выходили из дома. А в середине того же дня их обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери. Определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных" за это преступление.

The Guardian также рассказала о полицейском Нике Бейли, госпитализированном с аналогичными, хотя и более слабо выраженными, симптомами отравления. По данным издания, Бейли 4 марта был в группе полицейских, осматривавших дом Скрипалей в поисках следов употребления наркотиков или предсмертной записки. Когда стала понятна причина произошедшего, вся группа прошла "процесс дезактивации" в местной больнице.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок" (А-234), разработанным в России. 12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения, напоминает "Интерфакс".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Скотланд-Ярд установил время нанесения яда на ручку двери Скрипаля (18)

Полиция Великобритании, расследующая покушение в...

В США уволена помощница президента Трампа

Белый дом уволил помощницу президента США Дональда...

США назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и...

Меркель исключила восстановление России в G8 (16)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит в обозримом...

Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение MH17 (30)

Правительство Нидерландов не нашло оснований...

TOP новостей

Матеуш Моравецкий: в Литве делается то же, что мы сделали в Польше (83)

В воскресенье Литву посетил премьер Польши Матеуш...

Литовское водительское удостоверение будет действительно почти во всем мире (23)

Кабинет министров одобрил предложение Министерства...

Болельщики могут попасть на чемпионат мира без визы и через Беларусь (21)

Россия и Беларусь подписали соглашение, которое...

В центре Вильнюса в автобус врезался Volvo (3)

В среду, в 15.30, в центре Вильнюса, на улице Пилимо, в...

Погода: прохладу вновь сменит жара, в конце недели - 27 градусов (5)

В середине недели прохлада задержится еще на один день,...