Расследование взял на себя контртеррористический отдел британской полиции.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их жилого дома вечером в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в правительственной химической лаборатории и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что после отравления Скрипалей в марте этого года английские врачи выработали технику того, как справляться с подобными случаями заражения.

"В настоящее время наша первоочередная задача состоит в заботе о пациентах и изучении обстоятельств, которые привели к их заражению, дабы оградить здоровье граждан от дальнейших угроз".

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид поблагодарил медиков и добавил, что мыслями он сейчас с пострадавшими. По его словам, инцидент стал продолжением "безумного и варварского нападения" на Скрипалей.

Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Кто был отравлен

Роули и Стерджесс - граждане Британии, жители Эймсбери. Полиция разыскивает их родственников, но найти пока никого не удалось.

Сейчас они оба находятся в критическом состоянии, больше к полицейским с походими симптомами никто не обращался.

Кем работали пострадавшие, пока не сообщается, однако представитель полиции на брифинге заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. Полиции пока не известно, каким образом мог распространяться "Новичок".

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера считает, что факт нового отравления имеет большое значение, поскольку общественность будет встревожена по поводу возможности новых опасных находок.

"Самое очевидное предположение, что это могли быть остатки той партии "Новичка", которой отравили Скрипалей", - говорит наш корреспондент.

Может быть, рассуждает Корера, это часть заготовленного вещества для покушения в марте, которую выбросили за ненадобностью.

Как рассказал агентству Франс Пресс один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, Роули и Стерджесс провели пятницу в Солсбери. По словам Хобсона, в субботу, 30 июня, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Пот капал на пол, с ним невозможно было разговаривать", - вспоминает Хобсон. Это произошло примерно в три часа дня.

За несколько часов до этого Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована.

"Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей," - заявил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу.

"Возможность того, что эти отравления связаны между собой, безусловно, будет одной из линий расследования", - добавил он.

При этом полицейский уточнил, что во время визита в Солсбери пара не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

На видео Sky News заметно, что во время госпитализации Роули медики и полицейские были одеты в костюмы химзащиты, на них были маски и перчатки.

Отравление в Солсбери

Ровно четыре месяца назад, 4 марта, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте 8 марта, заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Тогда же она заявила, что отравляющее вещество, примененное против Скрипалей, относится к группе нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок".

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.