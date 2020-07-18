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Конгрессмен США от Джорджии Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. В 60-е годы прошлого века соратник Мартина Лютера Кинга был одним из лидеров массового движения за права чернокожих.
Johnas Lewisas
Johnas Lewisas
© Reuters / Scanpix

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия и один из видных борцов за права чернокожих Джон Льюис скончался на 81-м году жизни. В последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу, 17 июля. Льюис был "титаном движения за гражданские права", чьи "доброта, вера и храбрость трансформировали нашу нацию", подчеркивается в заявлении Пелоси.

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Джон Льюис родился в Алабаме 21 февраля 1940 года. Получил степень бакалавра в университете имени Клинтона Фиска. В студенческие годы начал активно участвовать в борьбе за права чернокожих. В 1963 году Льюис был в числе выступивших на знаменитой мирной акции протеста в Вашингтоне, собравшей несколько сотен тысяч человек. После демонстрации власти США приняли закон о гражданских правах, запретивший сегрегацию в общественных местах, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для чернокожих.

С 1987 года являлся конгрессменом от Джорджии в Палате представителей. Награжден президентской медалью Свободы. В честь Льюиса названо одно из судов обеспечения ВМС США.

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Deutsche Welle
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