В последние годы Розенфель жил в доме престарелых "Яд Биньямин" в региональном совете Нахаль Сорек. Он скончался в больнице "Каплан" в Реховоте, и будет похоронен на городском кладбище Бней-Аиша. Время похорон будет сообщено позднее.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook опубликовал следующие слова: "Скончался Семен Розенфельд, последний из оставшихся в живых узников Собибора. Семен Розенфельд родился в 1922 году в маленькой деревне в Украине. В годы Второй мировой войны он вступил в ряды Красной армии, попал в плен к нацистам, но сумел совершить побег из лагеря смерти Собибор и продолжить сражаться с нацистами. Да будет благословенна его память".

Семён Моисеевич Розенфельд (род. 10 октября 1922, Терновка) – красноармеец, узник лагеря смерти Собибор, участник восстания 14 октября 1943 года, родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку.

В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Находился сначала в Минске, в арбайтслагере СС на улице Широкая, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими был отправлен эшелоном в лагерь смерти Собибор.

14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого части узников под руководством Печерского удалось убить 11 эсэсовцев и пойти на штурм проволочных заграждений.

После восстания и вплоть до освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года, Розенфельд с небольшой группой узников прятался в лесах. Был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в действующую армию и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене рейхстага надпись "Барановичи-Собибор-Берлин". Демобилизовался в октябре 1945 года, жил в городе Гайворон. В 1990 году уехал с семьей в Израиль. В 2013-м после обращения Фонда Печерского к тогдашнему президенту Польши Брониславу Комаровскому был награжден Орденом Кавалерского креста. В 2018 году был награжден украинским орденом "За Заслуги" III степени.