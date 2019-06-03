Утром в понедельник, 3 июня, в возрасте 96 лет скончался Семен Розенфельд, последний из остававшихся в живых участников восстания в лагере смерти Собибор.
© Reuters/Scanpix

В последние годы Розенфель жил в доме престарелых "Яд Биньямин" в региональном совете Нахаль Сорек. Он скончался в больнице "Каплан" в Реховоте, и будет похоронен на городском кладбище Бней-Аиша. Время похорон будет сообщено позднее.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook опубликовал следующие слова: "Скончался Семен Розенфельд, последний из оставшихся в живых узников Собибора. Семен Розенфельд родился в 1922 году в маленькой деревне в Украине. В годы Второй мировой войны он вступил в ряды Красной армии, попал в плен к нацистам, но сумел совершить побег из лагеря смерти Собибор и продолжить сражаться с нацистами. Да будет благословенна его память".

Статьи по теме:
"Собибор" Константина Хабенского выдвинули на "Оскар"
Хабенский снял под Вильнюсом патриоический "Собибор" по идее Мединского  (10)

Семён Моисеевич Розенфельд (род. 10 октября 1922, Терновка) – красноармеец, узник лагеря смерти Собибор, участник восстания 14 октября 1943 года, родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку.

В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Находился сначала в Минске, в арбайтслагере СС на улице Широкая, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими был отправлен эшелоном в лагерь смерти Собибор.

14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого части узников под руководством Печерского удалось убить 11 эсэсовцев и пойти на штурм проволочных заграждений.

После восстания и вплоть до освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года, Розенфельд с небольшой группой узников прятался в лесах. Был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в действующую армию и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене рейхстага надпись "Барановичи-Собибор-Берлин". Демобилизовался в октябре 1945 года, жил в городе Гайворон. В 1990 году уехал с семьей в Израиль. В 2013-м после обращения Фонда Печерского к тогдашнему президенту Польши Брониславу Комаровскому был награжден Орденом Кавалерского креста. В 2018 году был награжден украинским орденом "За Заслуги" III степени.

NEWSru.co.il
Статьи по теме:

Ламберт и Хабенский приступили к съемкам фильма о побеге из концлагеря (2)

В Литве начались съемки российской военной драмы...

В США арестован бывший надзиратель Освенцима (1)

В США арестован бывший надзиратель концлагерей...

В Германии арестовали трех предполагаемых охранников Освенцима (6)

В Германии арестовали трех подозреваемых, которые...

Заcтывшее Танго. О Холокосте по-российски (46)

Вероятно, многие уже успели посмотреть художественный...

В мире

Пуля в мозге: в Киеве прооперировали 5-летнего мальчика, подстреленного пьяными полицейскими (1)

В Киевской области пьяные полицейские выстрелили...

Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в...

Боевикам "ЛНР" предлагают молиться на икону Путина (5)

В "ЛНР" предлагают помолиться на икону с изображением...

Порошенко планирует стать не депутатом, а "отцом нации" (3)

Пятый президент Петр Порошенко возглавит список своей...

Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Верховную Раду Украины

Экс -лидер "Правого сектора", внефракционный народный...

TOP новостей

"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции (1)

Встретившийся в понедельник с избранным президентом...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (31)

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (156)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (8)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...