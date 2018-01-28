В официальном заявлении Ikea Кампрад назван одним из величайших предпринимателей XX века.

Он начал заниматься бизнесом, еще будучи школьником, продавая соседям спички. Предприятие всей своей жизни, впоследствии превратившееся в глобальную сеть магазинов Ikea, он основал в 17 лет.

Занимаясь руководством компанией, некоторое время он был самым богатым человеком Европы. При этом Кампрад был известен своим рачительным подходом к своим финансам. Путешествовал бизнесмен исключительно экономическим классом, на работу ездил на автобусе и покупал недорогую одежду.

Такой своеобразный аскетизм лег и в основу бизнес-модели Ikea, когда покупатели сами собирают недорогую мебель дома, и именно это сделало магазин невероятно популярным во всем мире.

Критики обвиняли Кампрада и его компанию в готовности пренебрегать качеством ради снижения стоимости. Постоянный поиск путей уменьшения производственных и представительских расходов, практикуемый Ikea, конкуренты часто называют гротескным.

"Все очень просто: если вы хотите продавать хороший продукт по низкой цене, ваши расходы должны быть минимальны - везде. Глава компании должен показывать пример, иначе как он может требовать экономии от работников? Так что извините, галстук я сегодня надел первый раз за последний год", - говорил он Русской службе Би-би-си в интервью 2007 года.

Несколько лет назад Кампрада обвинили в связях с нацистами. Шведский журналист Элизабет Осбринк написала в своей книге, что в материалах полиции безопасности Швеции в начале 40-х годов прошлого века Кампрад упоминается как активный нацист, а именно - как член партии "Шведское социалистическое собрание", в которой он якобы занимался набором новых членов.

Основатель Ikea раньше признавал свои юношеские симпатии в адрес нацистов нацистам, однако подчеркивал, что это было глупостью с его стороны, и называл увлечение нацизмом "самой большой ошибкой в своей жизни".