aA
Роберт Трамп скончался на 72-м году жизни. Президент США назвал "лучшим другом" младшего брата, который ранее пытался через суд запретить выход книги племянницы о Дональде Трампе.
Robertas Trumpas
Robertas Trumpas
© AFP / Scanpix

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в возрасте 71 года вечером в субботу, 15 августа. О причине смерти на данный момент не сообщается. По сведениям телеканала CNN и издания The New York Times, Роберт Трамп несколько месяцев был болен.

"Он был мне не просто братом, он был моим лучшим другом", - заявил глава Белого дома. "Память о нем будет вечно жить в моем сердце", - добавил 74-летний американский лидер, несколькими часами ранее посетивший своего родственника в больнице Нью-Йорка.

Роберт Трамп, родившийся в 1948 году, являлся одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization. Несколькими месяцами ранее он безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

"Самый опасный в мире человек". Что пишет в своей книге о Трампе его племянница (2)

В своей книге, анонсированной как "воспоминания без...

TOP новостей

Чаплинскас: некоторые имевшие контакт с зараженными люди могли бы не изолироваться, если бы тестирование проводилось правильно (1)

Для многих коронавирус ассоциируется не только с...

Aliaksandras Lukašenka

Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы – голос революции в Беларуси, но стали им поневоле (61)

Свыше двух миллионов подписчиков и сотни тысяч...

В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса (6)

За последние сутки было подтверждено 30 новых случаев...

Глава МИД Литвы об обращении Лукашенко к Путину: пора взглянуть правде в глаза (260)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Protestai Baltarusijoje

"Это пытки. Считаю себя жертвой милицейского произвола": история белорусского музыканта (25)

Лидер известной белорусской группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь...

|Maža didelių žinių kaina