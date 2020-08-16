Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался в возрасте 71 года вечером в субботу, 15 августа. О причине смерти на данный момент не сообщается. По сведениям телеканала CNN и издания The New York Times, Роберт Трамп несколько месяцев был болен.
"Он был мне не просто братом, он был моим лучшим другом", - заявил глава Белого дома. "Память о нем будет вечно жить в моем сердце", - добавил 74-летний американский лидер, несколькими часами ранее посетивший своего родственника в больнице Нью-Йорка.
Роберт Трамп, родившийся в 1948 году, являлся одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization. Несколькими месяцами ранее он безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека".
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