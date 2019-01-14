Скончался мэр Гданьска Павел Адамович, — сообщил Томаш Стефаньяк, директор Университетского клинического центра в Гданьске.
Gdansko meras subadytas ant scenos per labdaros koncertą
© Reuters

Смерть не смогли предотвратить даже усилия медицинского персонала, раны были очень серьезными — травма сердца, рана диафрагмы и раны брюшной полости.

За пациентом постоянно следила команда врачей из восьми человек, среди которых были специалисты по интенсивной терапии, общей хирургии и кардиохирургии.

13 января на Павла Адамовича совершил покушение Стефан В., ранивший мэра ножом.

Обязанности мэра Гданьска будет исполнять заместитель главы города Александра Дулькевич.


РАДИО ПОЛЬША
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