Смерть не смогли предотвратить даже усилия медицинского персонала, раны были очень серьезными — травма сердца, рана диафрагмы и раны брюшной полости.
За пациентом постоянно следила команда врачей из восьми человек, среди которых были специалисты по интенсивной терапии, общей хирургии и кардиохирургии.
13 января на Павла Адамовича совершил покушение Стефан В., ранивший мэра ножом.
Обязанности мэра Гданьска будет исполнять заместитель главы города Александра Дулькевич.
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