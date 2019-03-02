Академик и нобелевский лауреат умер в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни.
© Foto: arhperspectiva.ru

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Как сообщили в субботу, 2 марта, в больнице Российской академии наук, причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.

В ноябре 2018 года Жоресу Алферову стало плохо на заседании Российской академии наук, и он был госпитализирован в связи с гипертоническим кризом.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который посещал ученого в больнице, незадолго до своей смерти Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву о развитии академической науки в России. По словам Зюганова, ученый в последнее время чувствовал себя нормально.

"Мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки", - цитирует слова политика агентство.

Нобелевская премия за разработку полупроводниковых структур

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института. На следующий год начал работу в Физико-техническом институте имени Иоффе. Получил ученую степень кандидата, а затем доктора физико-математических наук.

С 1990 года являлся иностранным членом Национальной академии наук США. С 1991 по 2017 годы занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов совместно с немецким ученым Гербертом Крёмером (Herbert Krömer) получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых структур, используемых в оптоэлектронике.

Deutsche Welle
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