Сколько стоит Гренландия и зачем она Дональду Трампу?

Зачем США самый большой остров на планете, сколько он может стоить и при чем тут Россия и Китай — разбиралась Русская служба Би-би-си.



Более 80% территории острова покрыто льдом. Население — всего около 60 тыс. человек. Но у берегов довольно рыбы, а в недрах много всего полезного. И по мере таяния ледников добывать ископаемые все проще.

В Гренландии есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым Трамп ведет торговую войну.

Китай же скупил крупнейшие месторождения в Африке. И даже если он сдержит обещание не ограничивать поставки на мировой рынок, открытых запасов хватит лишь на пару десятилетий.

США — самая богатая страна на планете, мировой лидер в высоких технологиях и крупнейший в мире производитель нефти. Для сохранения этих позиций Гренландия Америке как нельзя кстати.

Остров расположен в стратегически важной Арктике. Через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, причем географически она гораздо ближе к последней, хоть и является автономной территорией европейской Дании.

Стратегически было бы здорово купить Гренландию, объяснял Трамп свои замыслы.

Со времен холодной войны с СССР у США есть военная база на острове. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять угрозам, исходящим от Китая и России.

Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния: купить себе, чтобы не досталось врагу.

Китай вынашивает идею арктического торгового пути, и в прошлом году собрался было строить два аэропорта в Гренландии — но Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Россия, со своей стороны, наращивает военную мощь в Арктике, расширяя свою самую северную военную базу "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Расположенный там аэродром "Нагурское" почти готов к приему тяжелых Ил-78, которые используют для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.



Трамп — потомственный застройщик. Он всю жизнь покупал землю, строил на ней дома и продавал квартиры. Но теперь он — президент и обещает не относиться к Гренландии как к своему любимому острову — Манхэттену.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA