Партия Нила Ушакова "Согласие" - самая популярная партия в стране с рейтингом в 15%, получившая на прошлых выборах почти 20% голосов. За нее традиционно голосуют русскоязычные избиратели.

"Согласие" пришло первым на трех последних парламентских выборах, однако ни разу не смогло попасть в коалиционное правительство - никто не хотел работать с политиками из-за подозрений в их связях с Москвой.

В Рижской думе ситуация противоположная - тут "Согласие" находится у власти третий созыв подряд. Нил Ушаков занимал должность мэра с 2009 года. И у партнеров по коалиции никогда не было претензий к внешнеполитической линии партии.

Претензии были у правоохранительных органов - в отношении Рижской думы и ее структур было заведено несколько десятков уголовных дел. Ни мэр, ни его ближний круг под удар обычно не попадали. Конкуренты называли Ушакова тефлоновым.

Всё изменилось в конце 2018 года, когда на фоне коррупционного скандала вокруг рижского общественного транспорта обыски прошли дома и на работе у самого Ушакова.

После этого он был отстранен от выполнения обязанностей мэра решением министра регионального развития Юриса Пуце.

Позже Ушаков сообщил, что обжаловал решение в суде. "Буду требовать не только отмены этого противозаконного решения, но и уголовного преследования министра Пуце", - написал Ушаков в "Фейсбуке".

Экс-мэр считает, что латвийские власти развязали войну против "Согласия" и ее избирателей: весной 2019 обыски, задержания и уголовные дела коснулись уже десятков членов его партии и приближенных.

"Как пытаются сломать самую большую партию страны", - написал Ушаков в своем профиле.

Тяжелый период



В марте 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс о взяточничестве в отношении муниципального предприятия Rīgas karte (занимается билетами на общественный транспорт).

Задержан один из руководителей Rīgas karte Александр Брандавс (партия "Честь служить Риге" - партнер "Согласия" по коалиции в Рижской думе).

В апреле бюро начало уголовный процесс о возможных растратах в Рижской первой больнице. Задержан один из ее руководителей депутат Рижской думы от "Согласия" Геннадий Севастьянов.

В мае государственная полиция начала уголовный процесс о возможном фиктивном трудоустройстве консультантов в Rīgas satiksme.

Ранее латвийские СМИ сообщали, что ряд бывших коллег Ушакова по журналистике, депутатов Рижской думы и членов "Согласия" работали на муниципальное предприятие, якобы рассказывая, как правильно проводить собрания и вести кампании в соцсетях, а также помогали разрабатывать дизайн билетов. За консультации они получали по 20-30 тысяч евро ежегодно.

Буквально через несколько дней о новом (четвертом с начала года) уголовном деле сообщило Бюро по борьбе с коррупцией. Оно касается растрат в двух других структурах Рижской думы - riga.lv (информация) и Рижское бюро развитие туризма.

В Рижской думе прошли обыски, была задержана глава туристического бюро Вита Ермоловича (партия "Честь служить Риге", партнер "Согласия" по коалиции в Рижской думе).

Расследование связано с ревизией Государственного контроля, который заподозрил эти две организации в нецелесообразной растрате в 2016-18 годах 21 млн евро.

Кроме того, также в апреле мэр Даугавпилса Андрей Элксныньш ("Согласие") сообщил, что сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) обыскали его багаж в рижском аэропорту.

Такую же процедуру прошел вице-мэр Риги Вадим Баранник ("Согласие"). Оба возвращались с саммита развития городского транспорта в Москве. Служба государственной безопасности отказалась от комментариев.

Та же СГБ в рамках уголовного дела о разжигании розни провела обыски у депутата Рижской думы Алексея Росликова ("Согласие"). Позже выяснилось, что у Росликова - статус свидетеля.

Одновременно с этим в Риге случился локальный транспортный коллапс, который вызвал бурю возмущения среди рижан.

Государственная инспекция качества строительства обнаружила проблемы с конструкциями Деглавского моста, соединяющего три крупных микрорайона с центром. Полиция посчитала мост опасным и закрыла его для движения.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал ситуацию результатом политики Рижской думы, которая экономила на инфраструктуре. А исполняющий обязанности мэра Олег Буров сказал, что это "урок для Рижской думы".

"Против нас идет война"



На фоне всего этого "Согласие" в открытом письме заявило о беспрецедентном давлении на политиков, а Ушаков назвал ситуацию войной против его партии.

По словам депутата Сейма от "Согласия" Бориса Цилевича, "война" связана с приходом нового правительства.

В ноябре 2018 года в Латвии прошли выборы, состав парламента сменился на две трети. А решение об отставке Ушакова новый министр регионального развития Юрис Пуце принял через полтора месяца после вступления в должность.

"Это скоординированная политика нового правительства, - заявил Цилевич Русской службе Би-би-си. - Пришло поколение, которое верит, что в борьбе с врагом все средства хороши. Во всей Европе то, что вчера было неприлично, сегодня - в порядке вещей. Это связано с ростом популизма, ксенофобии".

Юрис Пуце не видит в своем решении никакой войны. "Решение об отстранении Ушакова не было мотивировано политически", - говорит он Русской службе Би-би-си. По его словам, экс-мэр допустил ряд нарушений, и эти нарушения оценивали чиновники министерства, а не политики.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс, который поднял вопрос о безопасности моста, тоже утверждает, что никакой войны нет. "Я забочусь о безопасности общества, мост закрыт, чтобы предотвратить трагедию", - говорит он Русской службе Би-би-си.

Ранее сопредседатель "Согласия" Янис Урбанович говорил, что эту войну развязала националистическая партия "Национальное объединение", выдвинув лозунг о роспуске Рижской думы на своем конгрессе в конце 2018 года. Один из лидеров националистов Имантс Парадниекс назвал заявления про войну бредом.

"В какой-то момент проблемы (в Рижской думе) накопились, - заявил Парадниекс Русской службе Би-би-си. - Логично, что так больше не могло продолжаться. Если в думе очевидна коррупция, то мне совершенно все равно, какая партия ею руководит. Такие действия надо прекращать. Это все только видимая часть нехозяйственной деятельности. Думаю, нас много ждет впереди".

Почему раньше не замечали



На запрос Русской службы Би-би-си в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ответили, что с 2009 года - то есть за время пребывания Нила Ушакова на посту мэра - в отношении Рижской думы и ее структур было заведено 28 уголовных дел.

Расследования касались подозрений в получении или вымогательств взяток, подделки документов, переводе муниципальных денег на личные счета должностных лиц, а также вымогательстве денег у учителей школы-интерната и незаконной торговле местами на кладбище.

По семи вынесены приговоры, десять дел сейчас в суде, пять еще не дошли до суда, шесть - закрыты.

Рижская дума не раз становились объектом критики Госконтроля, Совета по конкуренции, правоохранительных органов и журналистов.

Но большую часть информации всегда можно было найти публично в регистрах чиновников и их родственников, регистре владельцев частных фирм и их владельцев, регистре публичных закупок и, наконец, регистре пожертвований частным партиям.

При этом никто не пытался сместить Ушакова с должности, он продолжал возглавлять топы самых популярных политиков.

Последние пять лет министром регионального развития, которое могло бы инициировать отстранение от должности мэра, был Каспарс Герхардс. Он утверждает, что его ведомство неоднократно направляло запросы в правоохранительные органы, однако поводов для отстранения конкретных должностных лиц не было.

"Отстранение мэра не решило бы и не решает проблемы в самой думе и подотчетных ей учреждениях", - говорит Герхардс Русской службе Би-би-си.

На фоне последнего транспортного скандала Герхардс предпринял попытку распустить Рижскую думу. Однако не получил поддержку правительства.

Согласие больше не нужно



Политолог Филипп Раевский считает, что отстранение Ушакова стало возможно с приходом нового правительства. По его словам, старая коалиция игнорировала проблемы в Рижской думе в обмен на поддержку, которую парламентская коалиция получала от того же "Согласия" уже на национальном уровне.

"Согласие" всегда было запасным игроком для коалиции. Большие вопросы без них не решались, например, последние три президента были избраны голосами "Согласия", - говорит Раевский Русской службе Би-би-си. - А сейчас оно больше не нужно, коалиция расширилась".

Еще одна проблема "Согласия" - падающая популярность самого Ушакова. Социологическая компания SKDS по заказу газеты NRA ежегодно публикует рейтинги позитивного отношения к политикам.

Последний опрос был опубликован в начале 2019 года, Нил Ушаков - второй по популярности в стране (первое место занял Айвар Лембергс). Но его рейтинг в этом году упал до личного исторического минимума: в 2011 году Ушакова позитивно оценивали 63%, в 2019 - 48%.

Глава SKDS Арнис Кактыньш сказал Русской службе Би-би-си, что снижение рейтинга объясняется увеличением негативных упоминаний - СМИ все чаще отзывались об Ушакове критически.

Все меньше людей готовы голосовать за Ушакова на муниципальных выборах. "Согласие" руководит Ригой с 2009 года в тандеме с партией, которая сегодня называется "Честь служить Риге" (раньше - LPP/LC). В 2009 эта коалиция получила в думе 38 мест, в 2017 - 32 места.

Политолог Филипп Раевский считает, что рижане не удовлетворены тем, как городские власти выполняют предвыборные обещания. Коалиция РД всегда гордилась своей социальной программой, новыми детскими садами и площадками. Однако этого не всем достаточно.

"После первого созыва Ушаков обещал, что с улицами станет лучше, к концу второго все стало только хуже, - говорит эксперт. - Если смотреть цинично, то улицами пользуются все. Или ты трясешься по колдобинам в общественном транспорте, или на машине, или на велосипеде, или ковыляешь по дырявым улицам на своих двоих - это все. А детские сады и площадки - это очень узкая группа людей, когда дети вырастают, это неактуально".

По словам политолога Ояра Скудры, часть русскоязычного электората разочаровалась в Ушакове из-за его недостаточно активной позиции по так называемому русскому вопросу. Если в 2012 году Ушаков фактически призывал голосовать за русский язык как второй государственный и активно налаживал диалог с Москвой, то уже в 2015 году российские СМИ критиковали его за селфи на фоне американских танков.

В 2017 году он фактически дистанцировался от акций против перевода русских школ на латышский язык, что также вызвало волну критики со стороны российских СМИ.

Могут не пережить



Сейчас ясно, что все последние скандалы как минимум приведут к смене лидера "Согласия", с этого поста Ушакову придется уйти, подтвердил второй сопредседатель партии Янис Урбанович. Он сказал Русской службе Би-би-си, что Ушаков вряд ли сможет управлять партией из Брюсселя - о намерениях баллотироваться в Европарламент экс-мэр Риги заявил уже давно.

"Партия будет проходить процесс обновления, это неизбежно. Вопрос - удастся или не удастся, - рассуждает политолог Раевский. - Более десяти лет партия держалась на одном лидере, и это осложняет весь процесс. В Латвии смену лидера пережила только одна партия, остальные исчезли".

Кто займет место Ушакова, непонятно. Неофициально упоминается имя Вячеслава Домбровского - давнего друга Нила Ушакова.

В политике Домбровский с 2011 года, возглавлял либеральную Партию реформ, занимал должность министра образования и науки, фактически был единственным русским министром в истории Латвии.

По словам Домбровского, в политике он всегда хотел сломать стену между разными этническими группами, между "Согласием" и так называемыми партиями истеблишмента.

В "Согласие" он вступил только в 2018 году - говорит, раньше было страшно, потому что партия "позиционируется среди истеблишмента как колония прокаженных".

По словам Домбровского, в латвийском обществе есть спрос на идеи "Согласия": "Если очень просто, то работая вместе, без конфронтаций, без попыток принудительной ассимиляции русскоязычного населения, русские и латыши смогут достичь больше, чем наша страна достигла до сих пор".

По его словам, для остальной части латвийского истеблишмента эти идеи не являются приоритетными.

"В латвийской политике основной различительный знак свой-чужой - это отношение к России и Путину. Требуется безоговорочная неприязнь, ненависть к России, тогда ты свой, - говорит Домбровский Русской службе Би-би-си. - Мы говорим, что мир - не черно-белый, возможно быть не в восторге от нынешней политики российского государства, но не ненавидеть Россию".

Нил Ушаков не ответил на просьбы Русской службы Би-би-си об интервью.