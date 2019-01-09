Новые плакаты гласят "Эстонцы и русские вместе в одной школе" и "Эстонцы и русские вместе на одной вечеринке". Плакаты призывают к созданию единой образовательной системы. На предыдущих плакатах было написано "Здесь только русские" и "Здесь только эстонцы".

Партия "Ээсти 200" неоднократно говорила о необходимости обучения эстонских и русских детей в одних школах и критиковала нынешнюю систему, когда школы разделены по языковому признаку.

Лидер партии Кристина Каллас отметила, что острая реакция на плакаты в обществе продемонстрировала,что эта тема по-прежнему болезненна для Эстонии. "Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники, и работать в общих коллективах, и жить в общих районах города", — призывает политик.