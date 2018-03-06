Сотрудник итальянской службы гей-эскорта по имени Франческо Маньякапре направил в Ватикан досье, содержащее 1200 страниц доказательств гомосексуальных связей 36 священников и шести семинаристов.
Vatikanas
© AFP / Scanpix

Как заявил Маньякапре, он больше не мог терпеть лицемерия священнослужителей и передал архиепархии Неаполя (архиепархия-митрополия Римско-католической церкви), которой управляет архиепископ-митрополит кардинал Крешенцио Сепе, компромат, состоящий из переписки священников в мессенджере WhatsApp, а также других документов.

Как отмечает The Daily Mail, среди сотрудников самой архиепархии Неаполя не оказалось тех, кто был замешан в всплывших сексуальных связях, и кардинал Крешенцио Сепе заявил, что передаст досье наверх, так как указанные в нем священнослужители должны поплатиться за свои ошибки и раскаяться.

Как отмечает издание, ни один из перечисленных 34 священников или шести семинаристов не обвиняется в сексуальных связях с несовершеннолетними. Таким образом, так как речь о педофилии не идет, местная полиция не будет открывать расследования и не вмешивается в происходящее.

Сам автор досье надеется, что поведению своих священников Ватикан даст нравственную оценку: "Речь идет о грехах, а не преступлениях", — подчеркнул Маньякапре.

NEWSru.com
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