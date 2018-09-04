Об этом сообщает израильское новостное издание Мako.
Напомним, что Левински выступала в Иерусалиме на "Конференции влиятельных людей", организованной службой новостей каналов "Кешет" и "Решет", а затем намеревалась дать интервью Йонит Леви – ведущей Второго канала ИТВ. Телеведущая первым делом поинтересовалась, продолжает ли Моника ждать извинений от Клинтона – за неподобающее поведение, едва не стоившее ему поста главы государства.
В ответ Левински заявила, что не собирается отвечать на подобные вопросы, и покинула сцену. Позже на своей странице в социальной сети Twitter она утверждала, что заранее обговорила с Леви это интервью, и вопрос о Клинтоне стал нарушением установленных ею рамок.
Моника Левински отказалась от публичного обсуждения своего романа с президентом в 2014 году. В эссе, написанном для журнала Vanity Fair она разъяснила, что страдает от посттравматического синдрома, подчеркнув, что поняла это благодаря движению #MeToo.
"Если бы то, что произошло в 1998 году, случилось на двадцать лет позже, я бы не чувствовала себя такой одинокой и изолированной от общества. Меня избегали практически все, с кем я раньше общалась – включая главного фигуранта дела, который так хорошо меня знал и понимал. Это был крайне мрачный период в моей жизни", – приводит издание слова Левински.
Осенью 2014 года Моника Левински после долгого молчания согласилась рассказать "свою историю". В эксклюзивном материале для издания Vanity Fair она писала, что "глубоко сожалеет" о происшедшем между нею и Клинтоном, и опровергает слухи о том, что ее отказ давать какие-либо комментарии якобы вызван тем, что Клинтон заплатил ей за молчание.
Левински писала в Vanity Fair: "Вне всяких сомнений, мой босс воспользовался мной, но моя позиция по этому вопросу неизменна: это были согласованные отношения. Всякие "злоупотребления" начались позже, когда меня сделали козлом отпущения ради защиты его положения... Администрация Клинтона, особые прокурорские любимчики, политические деятели с обеих сторон и СМИ получили возможность клеймить меня".
По подсчетам Левински, из-за разразившегося скандала она лишилась возможности заработать более 10 миллионов долларов. Перемещаясь между Лондоном, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и Портлендом, она проходила множество интервью (как специалист в области социологии и психологии), но потенциальные работодатели не хотели брать ее на службу, опасаясь скандального внимания со стороны прессы.
В своем комментарии Моника упоминала опубликованные ранее цитаты из архива скончавшейся в 2000 году Дайан Блэр, близкой подруги бывшей первой леди Америки Хиллари Клинтон. В частности, в этом архиве есть пересказ беседы с Хиллари о Монике, которую та называла "психованной" и "придурковатой героиней мультиков с нарциссическими наклонностями".
Левински писала, что ее первой мыслью, когда она это прочитала, было: если это худшее, что она говорила, мне еще повезло. (Отметим, что архив Блэр подтверждает: роман Левински и Клинтона был любовными отношениями по обоюдному согласию – президент не принуждал стажерку к сексу.)
Описывая свое состояние во время "моникгейта", Левински признавалась, что думала о самоубийстве, хотя ни разу не предпринимала попыток покончить с собой.
Тогда же Моника Левински отмечала, что развитие интернета способствовало широкому распространению лживых слухов и оскорбительных комментариев о ней. Она писала, что хотела бы инициировать общественную дискуссию по поводу недопустимости подобных онлайн-публикаций. После этой публикации Левински подготовила курс лекций по "интернет-буллингу", с которыми выступает в США и других странах мира.
Роман Клинтона со стажеркой Левински в 1996-м году стал причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента. Хотя отставки не последовало, демократы на фоне этого скандала проиграли республиканцам президентские выборы в 2000-м году. Факт интимных отношений был признан и Левински, и Клинтоном: они подтвердили 9 "эпизодов", когда занимались оральным сексом, в том числе в Овальном кабинете Белого дома – главном офисе президента США.
После одного из таких "эпизодов" на голубом платье Моники остались следы спермы президента. "Пора сжечь берет и похоронить голубое платье", – писала в 2014 году Левински в материале для Vanity Fair.
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