Пресс-служба ФСИН, на которую ссылаются агентства, не привела в своем сообщении имя уволенного сотрудника. Всего у начальника "Матросской тишины" Владимира Клочека было четыре заместителя.
Камера повышенной комфортности
Статья замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой появилась 13 декабря 2017 года в газете "Московский комсомолец". Меркачева утверждала, что в СИЗО открылись особые комфортные камеры.
"Вип-камеры там мало чем отличаются от стандартных номеров в отеле — полупустые, просторные, красивые, и я бы даже сказала, модные, — писала Меркачева. — Размером почти на всю стену телевизор, стильный подвесной унитаз, элегантные полочки-крючечки… Кажется, что ты не в "Матросской тишине", а в отеле где-нибудь на Мальдивах".
В этих камерах, по ее словам, был также душ и холодильник. Одновременно, замечала она, в "Матросской тишине" есть корпус, "где заключенные живут хуже, чем бомжи в подвале".
"Антисанитария, жуткая теснота, духота… Страшные обшарпанные коридоры, неприятный специфический запах… Постельное белье грязного цвета, сбитые матрасы и подушки совершенно мерзкого вида…" — так описывала Меркачева этот корпус.
Со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность адвоката она сообщила, что для того, чтобы попасть в комфортную камеру, необходимо дать взятку в размере около миллиона рублей.
Спустя два дня Меркачева сообщила РИА Новостям, что в "вип-камеры" стали сажать обычных подсудимых. Кроме того, говорила она, в СИЗО стали убирать предметы интерьера из обнаруженных камер. "Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", — сказала она.
Проверки и запреты
Проверку по этим сообщениям начала ФСИН, а также прокуратура Москвы. Прокуратура по итогам проверки заявила, что специально оборудованных "вип-камер" не нашла — по данным прокуроров, речь шла о различиях между уже отремонтированными и еще не отремонтированными камерами.
Тем не менее надзорное ведомство выявило другие нарушения, после чего вынесло представление с требованием привлечь сотрудников СИЗО к уголовной ответственности по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ из-за нарушения положения о раздельном содержании разных категорий заключенных.
В свою очередь общественная наблюдательная комиссия также 10 января сообщала, что после статьи в МК ее членов перестали пускать в "Матросскую тишину" и "Кремлевский централ", где сейчас находится осужденный по обвинению в получении взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.
"21 декабря мы с коллегами попытались проверить условия содержания Алексея Улюкаева в "Кремлевском централе", но к Улюкаеву нас не пустили, ссылаясь на некие повестки", — сообщил изданию РБК член столичной ОНК Иван Мельников.
"Впоследствии из "Матросской тишины" мы получили документ, подписанный начальником Владимиром Клочеком, в нем содержался запрет от следователя Пякшева посещать оба изолятора в связи с желанием допросить нас по какому-то делу", — добавил он.
О полученном запрете на посещение "Матросской тишины" рассказала и сама Меркачева. "Мне пришло письмо начальника СИЗО номер 1 Владимира Клочека о запрете на посещение", — сказала она в разговоре с РБК.
ЕС призвал США не отказываться от атомной сделки с Ираном
ЕС демонстративно выступил в поддержку договора об...
Латвия закупит штурмовые винтовки G36 и другое оружие на 13 млн евро
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заключили...
Юнкер ожидает от председательства Болгарии прогресса для ЕС (2)
Председатель Еврокомиссии в интервью DW рассказал о...
Глава МИД Германии: торговля газом - это бизнес, а не политика (2)
"Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе...
Большинство немцев верят в досрочную отставку Меркель (1)
Участники опроса критикуют канцлера ФРГ за слабость...
TOP новостей
Эстонцы работают меньше, но зарабатывают больше жителей Литвы (21)
Мы считаем себя очень трудолюбивыми людьми. Однако...
За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (185)
За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...
Президент Литвы: надо найти способ вернуть эмигрантов (92)
11 января в президентском дворце наградили участников...
Торговцы: состав продуктов зависит от того, на какой фабрике их произвели (7)
Состав одних и тех же товаров, которые продают в Литве и...
Угроза шпионажа или охота на ведьм: расширяют круг лиц, которых проверяет госбезопасность (46)
Глав профсоюзов части стратегических компаний должны...