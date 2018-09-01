Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета Ту-154М под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли президент Польши Лех Качиньский и другие члены руководства страны, не нашла подтверждения в ходе проверки Следственным комитетом России, сообщает ТАСС.
Katastrofa w Smoleńsku
© youtube.com

Как сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, трагедия произошла из-за действий пилотов: командир самолета не стал уходить на запасной аэродром в условиях сильного тумана, а экипаж неправильно действовал при посадке, не видя наземных ориентиров.

Петренко подчеркнула, что рассматривались и иные версии, в том числе, высказанное польской стороной предположение, что президентский борт был взорван.

Статьи по теме:
Польша обнаружила запись взрыва на самописце президентского Ту-154  (35)
Польша сообщила новые данные о взрывах на борту Ту-154 с Качиньским  (164)

Версию о взрыве проверяли в числе первоочередных, сообщается на сайте ведомства. Ее подтверждения не нашли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.

"Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета — это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", — отмечают в СК РФ.

Представитель СКР сообщила, что с самого начала расследование приняло международный характер и польские следователи 11 раз приезжали в Россию для работы с вещдоками. Петренко проинформировала общественность о том, что и на этот раз российская сторона готова предоставить польским коллегам дополнительный осмотра фрагментов самолета, который хранится в Смоленске. Данное мероприятие состоится с 3 по 7 сентября.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Польши, которые летели на траурные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование вели российская и польская стороны.

В 2011 году в отчете МАК причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.

В июне 2018 года польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины крушения Ту-154М, сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках как минимум одной из жертв трагедии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

СК России опроверг заявления Польши о следах взрыва на крыле самолета Качиньского (12)

Официальный представитель Следственного комитета...

Польша обнародовала новые данные о крушении Ту-154 под Смоленском (37)

Самолет президента Польши Леха Качиньского,...

Польша выдвинула новые обвинения в деле о гибели Леха Качиньского (28)

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в...

В мире

В Донецке объявили о поимке убийц Захарченко (9)

Новый временный глава "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил,...

Гибель Захарченко, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса (15)

Лидер самопровозглашенной "Донецкой народной...

США прекратили выделять ООН средства для палестинских беженцев (1)

Администрация президента США Дональда Трампа...

СБУ рассматривает две версии убийства Захарченко: криминальные разборки и "рука Москвы" (17)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной...

СК РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа (11)

Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета...

TOP новостей

Norvegijos sirgaliai Pjongčango olimpinėse žaidynėse Lietuviški produktai Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (28)

Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...

Погода: на выходных погожим будет только один день (1)

Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...

Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (21)

Перед началом нового политического сезона президент...

В Вильнюсе 5 человек пострадали в автомобильной аварии

Утром в субботу в Вильнюсе , около Дома печати, на...

На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (6)

Новые знаки информируют водителей о въезде в...