Как сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, трагедия произошла из-за действий пилотов: командир самолета не стал уходить на запасной аэродром в условиях сильного тумана, а экипаж неправильно действовал при посадке, не видя наземных ориентиров.
Петренко подчеркнула, что рассматривались и иные версии, в том числе, высказанное польской стороной предположение, что президентский борт был взорван.
Версию о взрыве проверяли в числе первоочередных, сообщается на сайте ведомства. Ее подтверждения не нашли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.
"Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета — это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", — отмечают в СК РФ.
Представитель СКР сообщила, что с самого начала расследование приняло международный характер и польские следователи 11 раз приезжали в Россию для работы с вещдоками. Петренко проинформировала общественность о том, что и на этот раз российская сторона готова предоставить польским коллегам дополнительный осмотра фрагментов самолета, который хранится в Смоленске. Данное мероприятие состоится с 3 по 7 сентября.
Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Польши, которые летели на траурные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование вели российская и польская стороны.
В 2011 году в отчете МАК причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.
В июне 2018 года польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины крушения Ту-154М, сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках как минимум одной из жертв трагедии.
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