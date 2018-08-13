По меньшей мере 39 человек, включая 12 детей, погибли в результате взрыва здания в городе Сармада сирийской провинции Идлиб.
© AFP/Scanpix

Город находится под контролем повстанцев. Сообщается, что в здании находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием.

По данным базирующегося в Лондоне центра мониторинга прав человека в Сирии, десятки людей остаются под завалами. Находящийся на месте корреспондент агентства Франс пресс сообщает, что для расчистки обломков задействованы бульдозеры.

Статьи по теме:
США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии  (21)
Израильские военные перехватили сирийский самолет-нарушитель: Россия уже не протестует  (34)

По мнению спасателей, число жертв будет расти. Причины взрыва пока не установлены.

Хатем Абу Марван, член формирования гражданской обороны Идлиба, сообщил, что в момент обрушения в здании было очень много людей. Судя по всему, в доме проживали семьи джихадистов, нашедших в Идлибе пристанище.

Идлиб - последний регион Сирии, все еще находящийся в руках сирийской оппозиции. Ожидается, что правительственные войска вскоре направят туда свои главные силы.

В последние месяцы армия Башара Асада при поддержке России и Ирана нанесла ряд мощных ударов по формированиям оппозиции и джихадистов по всей стране.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сирия возглавила по ротации Конференцию по разоружению (2)

Сирия , несмотря на решительные протесты, в...

В мире

Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18

Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,...

В Испании "русской мафией" называют и бандитские группировки из Литвы (6)

Действующие в Испании ОПГ из стран бывшего СССР...

В Британии машина въехала в заграждение рядом с парламентом

Автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты...

Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на 770 000 долларов (3)

Канадская компания подписала договор с властями...

Водолазы достали из Балтийского моря бомбы времен Второй мировой войны

В польском городе Колобжег, который находится на берегу...

TOP новостей

Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство

Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...

Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (3)

Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...

Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (24)

Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...

Поставщики тепла прогнозируют рост цен, власти успокаивают

В Литве дорожает биотопливо, поэтому поставщики тепла...

Из нищеты семьи будут вытаскивать с помощью "детских" денег (4)

В Литве растет количество людей, живущих за чертой...