Город находится под контролем повстанцев. Сообщается, что в здании находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием.
По данным базирующегося в Лондоне центра мониторинга прав человека в Сирии, десятки людей остаются под завалами. Находящийся на месте корреспондент агентства Франс пресс сообщает, что для расчистки обломков задействованы бульдозеры.
По мнению спасателей, число жертв будет расти. Причины взрыва пока не установлены.
Хатем Абу Марван, член формирования гражданской обороны Идлиба, сообщил, что в момент обрушения в здании было очень много людей. Судя по всему, в доме проживали семьи джихадистов, нашедших в Идлибе пристанище.
Идлиб - последний регион Сирии, все еще находящийся в руках сирийской оппозиции. Ожидается, что правительственные войска вскоре направят туда свои главные силы.
В последние месяцы армия Башара Асада при поддержке России и Ирана нанесла ряд мощных ударов по формированиям оппозиции и джихадистов по всей стране.
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18
Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,...
В Испании "русской мафией" называют и бандитские группировки из Литвы (6)
Действующие в Испании ОПГ из стран бывшего СССР...
В Британии машина въехала в заграждение рядом с парламентом
Автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты...
Канадская компания поставит Украине снайперские винтовки на 770 000 долларов (3)
Канадская компания подписала договор с властями...
Водолазы достали из Балтийского моря бомбы времен Второй мировой войны
В польском городе Колобжег, который находится на берегу...
TOP новостей
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...
Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (3)
Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...
Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (24)
Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...
Поставщики тепла прогнозируют рост цен, власти успокаивают
В Литве дорожает биотопливо, поэтому поставщики тепла...
Из нищеты семьи будут вытаскивать с помощью "детских" денег (4)
В Литве растет количество людей, живущих за чертой...