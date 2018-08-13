По меньшей мере 39 человек, включая 12 детей, погибли в результате взрыва здания в городе Сармада сирийской провинции Идлиб.
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Город находится под контролем повстанцев. Сообщается, что в здании находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием.

По данным базирующегося в Лондоне центра мониторинга прав человека в Сирии, десятки людей остаются под завалами. Находящийся на месте корреспондент агентства Франс пресс сообщает, что для расчистки обломков задействованы бульдозеры.

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По мнению спасателей, число жертв будет расти. Причины взрыва пока не установлены.

Хатем Абу Марван, член формирования гражданской обороны Идлиба, сообщил, что в момент обрушения в здании было очень много людей. Судя по всему, в доме проживали семьи джихадистов, нашедших в Идлибе пристанище.

Идлиб - последний регион Сирии, все еще находящийся в руках сирийской оппозиции. Ожидается, что правительственные войска вскоре направят туда свои главные силы.

В последние месяцы армия Башара Асада при поддержке России и Ирана нанесла ряд мощных ударов по формированиям оппозиции и джихадистов по всей стране.

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