Город находится под контролем повстанцев. Сообщается, что в здании находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием.
По данным базирующегося в Лондоне центра мониторинга прав человека в Сирии, десятки людей остаются под завалами. Находящийся на месте корреспондент агентства Франс пресс сообщает, что для расчистки обломков задействованы бульдозеры.
По мнению спасателей, число жертв будет расти. Причины взрыва пока не установлены.
Хатем Абу Марван, член формирования гражданской обороны Идлиба, сообщил, что в момент обрушения в здании было очень много людей. Судя по всему, в доме проживали семьи джихадистов, нашедших в Идлибе пристанище.
Идлиб - последний регион Сирии, все еще находящийся в руках сирийской оппозиции. Ожидается, что правительственные войска вскоре направят туда свои главные силы.
В последние месяцы армия Башара Асада при поддержке России и Ирана нанесла ряд мощных ударов по формированиям оппозиции и джихадистов по всей стране.
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