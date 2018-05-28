Представитель президента Сирии Башара Асада будет на протяжении четырех недель руководить работой единственного в мире постоянного форума по вопросам сокращения вооружений.

США и неправительственные организации резко раскритиковали это, заявляя, что армия Асада в гражданской войне в Сирии предположительно применяла химическое оружие. Международная конвенция о запрещении химического оружия была принята Конференцией по разоружению в 1992 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что председательство Сирии не скомпрометирует конференцию.

Призывы к бойкоту

Постоянный представитель США Роберт Вуд назвал нынешний понедельник одним из самых мрачных дней в истории Конференции по разоружению. У режима Асада нет ни кредита доверия, ни морального права возглавлять форум, в котором участвуют 65 государств.

"Общество защиты притесняемых народов" и неправительственная организация UN Watch призвали западные страны бойкотировать работу конференции, пока на ней председательствует Сирия. Правительство, несущее ответственность за убийство сотен тысяч мирных жителей, не может возглавлять этот форум, подчеркнули они.

Между тем представитель ООН назвал председательство Сирии на Конференции по разоружению рутинной ротацией на основе английского алфавита. До Сирии на конференции председательствовала Швейцария, а после Сирии руководство перейдет к Тунису.