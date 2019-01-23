"Если Совет Безопасности ООН не примет меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на территорию Сирии, то мы реализуем свое законное право защищаться и ответим на израильскую атаку по гражданскому международному аэропорту Дамаска аналогичной - по аэропорту Тель-Авива" - цитирует Башара Джаафари агентство SANA.
Он также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве Израилю. По словам Джаафари, агрессия Израиля в отношении Сирии никогда не была бы осуществлена без "неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию". При этом он упомянул Францию, Великобританию и США.
21 января с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три удара с западного, юго-западного и южного направлений по иранским складам с оружием на территории Сирии, объектам сил разведки, тренировочному лагерю, а также сирийским батареям ПВО, открывшим огонь по израильским самолетам. Сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.
Объектом атаки, по данным российских военных, также был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. В результате погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол". В воскресенье Израиль также наносил удары по Сирии.
13 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране, напоминает ТАСС.
Вице-президент США: Мадуро – диктатор, не имеющих законных прав на власть
Вице-президент США Майк Пенс выпустил видеообращение...
Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
Новое правительство в Стокгольме провозгласило защиту...
Глава ПЦУ об отношениях с РПЦ: Наши народы восстановят дружбу
Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил,...
Религиовед: глава РПЦ Кирилл теряет большие средства из-за создания ПЦУ (6)
Глава РПЦ Кирилл теряет не только духовную поддержку,...
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в ПАСЕ из-за конфликта с Россией (5)
Генсек Совета Европы в речи на сессии ПАСЕ в...
TOP новостей
Лауринавичюс: Revolut от начала и до конца связан с Кремлем (25)
Месяц назад Литва первая в Европе предоставила Revolut...
Константин Эггерт. Трубопровод Nord Stream-2: Смешает ли Трамп карты Путину? (46)
Уже в 2022 году Владимир Путин сможет демонстративно...
В Калварии разразился скандал из-за отравившейся алкоголем девочки: тень пала на кандидата в мэры
13 января ночью, в 1.15 ч., в мариямпольскую больницу из...
Система "ваучеров": придется поискать, где ими можно расплатиться (4)
В проекте закона о электронной системе "ваучеров",...