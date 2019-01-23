"Если Совет Безопасности ООН не примет меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на территорию Сирии, то мы реализуем свое законное право защищаться и ответим на израильскую атаку по гражданскому международному аэропорту Дамаска аналогичной - по аэропорту Тель-Авива" - цитирует Башара Джаафари агентство SANA.

Он также обвинил некоторых постоянных членов СБ ООН в покровительстве Израилю. По словам Джаафари, агрессия Израиля в отношении Сирии никогда не была бы осуществлена без "неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию". При этом он упомянул Францию, Великобританию и США.

21 января с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три удара с западного, юго-западного и южного направлений по иранским складам с оружием на территории Сирии, объектам сил разведки, тренировочному лагерю, а также сирийским батареям ПВО, открывшим огонь по израильским самолетам. Сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Объектом атаки, по данным российских военных, также был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря. В результате погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол". В воскресенье Израиль также наносил удары по Сирии.

13 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране, напоминает ТАСС.