Сирия: десятки тысяч курдов бегут от турецких войск

Десятки тысяч курдов на севере Сирии покидают свои дома из-за вторжения турецких войск, которые уже окружили два приграничных города на сирийской стороне - Рас аль-Аин и Тал-Абайад.
Turkija pradėjo sausumos puolimą prieš kurdus
© AFP / Scanpix

Благотворительные организации заявляют, что число беженцев может достичь нескольких сот тысяч. Международное сообщество оказывает давление на Анкару с требованием прекратить военную операцию.

Турция утверждает, что лишь хочет создать на сирийской стороне границы безопасную зону, в которой не будет курдских ополченцев и куда можно будет переселить сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Анкара считает курдское ополчение на севере Сирии террористической организацией.

Международное сообщество также озабочено судьбой захваченных боевиков ИГ, которые сейчас находятся в курдских лагерях и тюрьмах. Есть опасения, что в условиях неразберихи и военных действий многим заключенным удастся бежать.

Что известно на сегодня


Что конкретно происходит в зоне конфликта, сейчас понять сложно, так как все стороны сообщают противоречивые данные.

Турецкое агентство Анадолу сообщило в четверг вечером, что 228 курдских ополченцев были "нейтрализованы", не пояснив, что это значит.

Ранее руководство курдского ополчения в Сирии отвергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что убиты 109 вооруженных курдов. Курдская сторона называет эти данные преувеличенными, но не предоставляет своей собственной информации о потерях.

В пятницу утром министерство обороны Турции сообщило о гибели турецкого военного - первого с момента начала военной операции "Источник мира". Число "нейтрализованных" курдских ополченцев, по данным турецкого обороннного ведомства, выросло до 277-ми.

Международная реакция


Совет Безопасности ООН в четверг обсудил ситуацию на севере Сирии по просьбе представителей пяти стран ЕС - Великобритании, Польши, Франции, Германии и Бельгии.

Эти страны призывают Турцию прекратить наступление, так как подобные военные действия могут дестабилизировать весь регион.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что он находится в контакте со всеми сторонами. Затем он добавил, что готов посредничать.

Республиканцы в палате представителей конгресса уже выдвинули законопроект о санкциях в отношении Турции.

Автор законопроекта Лиз Чейни заявила, что если Турция хочет, чтобы к ней относились как к союзнику, она должна вести себя подобающе.

По ее словам, конгресс давно уже озабочен поведением режима Эрдогана и его сотрудничеством с оппонентами США, такими как Россия.

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