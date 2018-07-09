Этот удар приписывается Израилю.
Вместе с тем, сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы.
Сирийское государственное агентство SANA объявило, что в ходе отражения авианалета на базу Т-4 в провинции Хомс ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны.
Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информация о сбитом самолете опровергается командованием ЦАХАЛа. При этом Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе Т-4 в Сирии.
Отметим, что ранее сирийские государственные СМИ и командование армии Сирии неоднократно выступали с дезинформацией по поводу успехов сирийских ПВО при отражении израильских атак.
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