Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали военный аэродром в провинции Хомс

Государственный телеканал Сирии передал, что вечером 8 июля был атакован аэродром сирийских ВВС Эт-Тияс (Т4), расположенный в 4 км к юго-западу от населенного пункта Тияс в провинции Хомс.
Neramumai Sirijoje - bombarduojamas Homsas
© AFP/Scanpix

Этот удар приписывается Израилю.

Вместе с тем, сирийские СМИ сообщают, что войска противовоздушной обороны "отреагировали на агрессию", хотя не менее четырех ракет упали на окраине аэродрома, причинив ущерб имуществу базы.

Сирийское государственное агентство SANA объявило, что в ходе отражения авианалета на базу Т-4 в провинции Хомс ПВО армии Сирии удалось сбить один из израильских самолетов, а остальные были вынуждены покинуть воздушное пространство этой страны.

Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что информация о сбитом самолете опровергается командованием ЦАХАЛа. При этом Израиль по-прежнему не берет на себя ответственность за авиаудар по базе Т-4 в Сирии.

Отметим, что ранее сирийские государственные СМИ и командование армии Сирии неоднократно выступали с дезинформацией по поводу успехов сирийских ПВО при отражении израильских атак.

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