Комментариев со стороны Анкары пока не поступало. Турция поддерживает некоторых повстанцев на северо-западе Сирии, и развернула свои силы в провинции Идлиб в рамках соглашения с Россией – самым могущественным союзником президента Башара Асада.

Войска сирийской армии ночью подошли к окраинам Хан-Шейхуна на юге провинции Идлиб, сообщили представитель повстанцев и наблюдатель. Наступление не только угрожает городу, который находится в руках повстанцев с 2014 года; оно также направлено на окружение повстанцев на единственном участке территории в соседней провинции Хама, который они контролируют.

Северо-запад Сирии – последний крупный оплот оппозиции Асаду, чьи военные ведут там очередное наступление с конца апреля при поддержке России.

По данным ООН, в результате всплеска насилия с конца апреля погибли по меньшей мере 500 мирных жителей. Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, многие из них направились к границе с Турцией.

По словам очевидца, турецкая военная колонна с союзниками повстанцев вошла в Идлиб в понедельник, но была остановлена из-за интенсивных бомбардировок в этом районе.

Сирийское государственное информагентство SANA, ссылаясь на источник в МИД, сообщило, что появление колонны с боеприпасами не отразится на "решимости сирийской арабской армии продолжать охоту на оставшихся террористов" в Хан-Шейхуне или других местах.

Полковник Мустафа Бакур из повстанческой группировки "Джейш аль-Изза" заявил, что на окраинах города разгорелись бои. По его словам, к линии фронта прибыло подкрепление, включая представителей Национальной армии – поддерживаемых Турцией повстанческих сил, которые базируются дальше к северу, у границы.

Хан-Шейхун расположен на крупной магистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо. В 2017 году город подвергся бомбардировке с использованием зарина. Химическая атака, в результате которой десятки человек погибли, а сотни других получили ранения, побудила США нанести ракетный удар.

Расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия возложило ответственность за атаку на сирийское правительство. Дамаск отрицает применение такого оружия.

После того, как краткое прекращение огня ранее в этом месяце было нарушено, сирийская армия подошла к Хан-Шейхуну с востока и запада. По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, проправительственные силы подошли к северо-западу Хан-Шейхуна при поддержке в виде мощных ударов с воздуха, и пытаются с боями прорваться в город.

Местные жители говорят, что по городу и близлежащим позициям в течение ночи наносились мощные удары с военных самолетов.