Комментариев со стороны Анкары пока не поступало. Турция поддерживает некоторых повстанцев на северо-западе Сирии, и развернула свои силы в провинции Идлиб в рамках соглашения с Россией – самым могущественным союзником президента Башара Асада.
Войска сирийской армии ночью подошли к окраинам Хан-Шейхуна на юге провинции Идлиб, сообщили представитель повстанцев и наблюдатель. Наступление не только угрожает городу, который находится в руках повстанцев с 2014 года; оно также направлено на окружение повстанцев на единственном участке территории в соседней провинции Хама, который они контролируют.
Северо-запад Сирии – последний крупный оплот оппозиции Асаду, чьи военные ведут там очередное наступление с конца апреля при поддержке России.
По данным ООН, в результате всплеска насилия с конца апреля погибли по меньшей мере 500 мирных жителей. Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, многие из них направились к границе с Турцией.
По словам очевидца, турецкая военная колонна с союзниками повстанцев вошла в Идлиб в понедельник, но была остановлена из-за интенсивных бомбардировок в этом районе.
Сирийское государственное информагентство SANA, ссылаясь на источник в МИД, сообщило, что появление колонны с боеприпасами не отразится на "решимости сирийской арабской армии продолжать охоту на оставшихся террористов" в Хан-Шейхуне или других местах.
Полковник Мустафа Бакур из повстанческой группировки "Джейш аль-Изза" заявил, что на окраинах города разгорелись бои. По его словам, к линии фронта прибыло подкрепление, включая представителей Национальной армии – поддерживаемых Турцией повстанческих сил, которые базируются дальше к северу, у границы.
Хан-Шейхун расположен на крупной магистрали, соединяющей Дамаск с Алеппо. В 2017 году город подвергся бомбардировке с использованием зарина. Химическая атака, в результате которой десятки человек погибли, а сотни других получили ранения, побудила США нанести ракетный удар.
Расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия возложило ответственность за атаку на сирийское правительство. Дамаск отрицает применение такого оружия.
После того, как краткое прекращение огня ранее в этом месяце было нарушено, сирийская армия подошла к Хан-Шейхуну с востока и запада. По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, проправительственные силы подошли к северо-западу Хан-Шейхуна при поддержке в виде мощных ударов с воздуха, и пытаются с боями прорваться в город.
Местные жители говорят, что по городу и близлежащим позициям в течение ночи наносились мощные удары с военных самолетов.
Сирийские СМИ: в Идлибе появилась турецкая военная колонна (1)
Колонна турецкой военной техники в понедельник...
ВИДЕО: жена Нетаньяху выбросила "хлеб-соль" в Киеве (24)
Жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара во...
Тегеран предостерег США от попыток захватить иранский танкер
Иран предостерег США от попыток захватить иранский...
Трамп подтвердил желание купить Гренландию (12)
По словам президента США , приобретение Гренландии, по...
СМИ: США ведут секретные переговоры с приближенными Мадуро
Один из лидеров социалистической партии Венесуэлы...
TOP новостей
Министр: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро (88)
Запланированное с начала следующего года введение...
У переправы в Смильтине невиданные очереди: среди водителей есть и пройдохи (6)
Водитель экспресса Нида - Клайпеда , остановившийся в...
"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (76)
Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...
В столице Литвы в понедельник вечером разразилась гроза (1)
В понедельник вечером над Литвой прошла гроза. Под...
Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников (3)
12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...