Сирийские повстанцы заявили, что Россия направила спецназ на помощь армии Асада

По их словам, хотя российские офицеры и войска и раньше находились за передовой, направляя операции, используя снайперов и стреляя противотанковыми ракетами, Москва впервые направила наземные войска на поле боя в кампании, которая началась в конце апреля.
"Российский спецназ теперь присутствует на поле боя. Теперь русские вмешиваются напрямую", – заявил капитан Наджи Мустафа, представитель поддерживаемой Турцией коалиции повстанческих группировок – Фронт национального освобождения.
Российский спецназ и правительственные войска вступили в бой с целью захвата стратегических вершин Хумаймат на севере Хамы, которые оказались в руках повстанцев на прошлой неделе, вернув их под свой контроль после нескольких неудачных попыток армии.
"Когда войскам [президента Сирии Башара] Асада не удалось провести наступление, Россия вмешалась напрямую, после более 200 вылетов с бомбардировками района", – сказал Мустафа.
Это тот редкий случай военной кампании, которая не прошла в пользу России после ее вмешательства в 2015 году.
"России не только не удалось реализовать задуманное, но она и потерпела поражение", – сказал Мустафа.
Глава крупной повстанческой группировки заявил, что развертывание Москвой неназванного количества сухопутных войск произошло только после того, как элитные сирийские подразделения, известные как "Силы Тигра", и союзные ополченцы не смогли добиться "значительных территориальных завоеваний".
"Сирийская армия оказалась в кризисной ситуации и была вынуждена обратиться за помощью в боевых действиях к российским войскам", – заявил Джамиль аль-Салех, глава повстанческой группировки "Джейш аль-Изза".
Аль-Салех повторил мнение оппозиции, что Россия и ее союзники, которые выигрывали все крупные сражения с оппозицией после вмешательства Москвы в Сирии, просчитались в силе и мотивации повстанцев.
"С учетом артиллерийских ударов и воздушных бомбардировок, русские и режим ожидали, что им удастся захватить больше территорий", – сказал Аль-Салех.
Повстанцы, с которыми связалось информагентство Reuters, сообщили, что благодаря поставкам турецкого оружия, включая управляемые противотанковые ракеты, удалось не только увеличить издержки для России и ее союзников, но и отразить наземные атаки.
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