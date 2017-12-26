В своем заявлении повстанцы отмечают, что недовольны позицией Москвы, которая, по их мнению, старается обойти начавшийся ранее переговорный процесс в Женеве по мирному урегулированию в Сирии. Также они обвиняют Россию в совершении военных преступлений в Сирии. В заявлении отмечается, что Москва не оказывала давления на сирийское правительство для достижения политического урегулирования, передает Reuters.

"Россия является страной-агрессором, которая совершила военные преступления против сирийцев... Она поддерживала этот режим военными средствами и защищала его политически, более семи лет мешая ООН осудить режим (сирийского президента Башара) Асада", - говорится в заявлении.

По данным Reuters, к этому заявлению присоединились некоторые военизированные группировки, которые участвовали в предыдущих раундах Женевских мирных переговоров по Сирии. В то же время некоторые повстанческие группировки заявили, что еще не приняли решение о своем участии или неучастии в сочинской встрече.

Ранее стало известно, что инициативу властей РФ о проведении в Сочи 29-30 января 2018 года "конгресса по национальному диалогу в Сирии" поддержало руководство Турции и Сирии.