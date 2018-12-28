Сирийская армия в пятницу впервые за шесть лет зашла в город Манбидж на севере страны, сообщил в телеобращении официальный представитель вооруженных сил.
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Об этом стало известно почти сразу после того, как курды, оказавшиеся в уязвимом положении в связи с решением США вывести войска из Сирии, попросили режим Башара Асада о помощи на случай наступательной операции, которую угрожает начать Турция.

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Отряды народной самообороны попросили правительственные силы разместить войска в районах, откуда они уже ушли ранее в этом году, в особенности в районе важного города Манбидж, где стоят войска международной коалиции во главе с США.

Курдские формирования входят в состав Сирийских демократических сил, которые ведут борьбу с боевиками "Исламского государства" и пользуются поддержкой коалиции.

Кремль приветствовал новость о вступлении сирийской армии в Манбидж.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу назвал это "позитивным шагом в сторону стабилизации обстановки".

Между тем министерство обороны Турции заявило, что у курдских формирований нет никакого права приглашать иные силы в Манбидж.

"Голос Америки"
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